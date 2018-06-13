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Общество
Родители убитой в Израиле девочки из Молдовы призвали изменить закон о декрете
13.06.2018

Родители убитой в Израиле девочки из Молдовы сегодня присутствовали на специальном заседании израильского парламента, где рассказали о трагедии и призвали изменить закон о декретном отпуске.

Они призвали родителей следить за безопасностью детей, пишет unimedia.info.

"Спасибо всем, кто сейчас тут. Знаю, что мы ничего не можем сделать, чтобы вернуть нашего ребенка. Но я хочу призвать всех родителей следить за своими детьми, в том числе и через камеры видеонаблюдения. Знаю, что в этой стране закон обязывает по истечению трех месяцев выходить из декретного отпуска и возвращаться на работу. 

Но дети очень маленькие. Они не могут рассказать, что происходит в детском саду. Призываю родителей выйти на протест. Все вместе мы сможем изменить закон, потому что я знаю, что в этой стране дети очень важны. Мы прожили здесь всего два года, но я это поняла. И я от всего сердца хочу сделать хоть что-то. Дарите детям любовь и заботу, потому что они маленькие и не могут рассказать", сказала Дорина Винтя на заседании в Кнессете. 

В Израиле общественность крайне возмущена произошедшим. Власти инициировали проверки во всех детских садах.

Няне, родом из Украины, предъявлено обвинение в убийстве и издевательстве в том числе и над другими детьми. 


 
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