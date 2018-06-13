Уровень годовой инфляции в мае снизился, НБМ

Годовой уровень инфляции в мае этого года составил 2,8%, что на 0,9 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, и с опережением (согласно ранее опубликованным прогнозам) опустился ниже нижнего предела вариативного интервала в ±1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%. Динамика инфляции в мае была обусловлена ​​скромным совокупным спросом и эффектом высокого базового периода в 2017 году. На последующий период Национальный банк Молдовы прогнозирует скромный, но близкий к потенциальному совокупный спрос, который продолжит оказывать дополнительное дезинфляционное давление, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз банковского учреждения.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции, в размере 1,7 процентных пункта, внесли цены на продукты питания. Базовая инфляция и цены на горючее оказали влияние в размере 1,1 и 0,5 процентных пункта соответственно. Регулируемые цены внесли негативный вклад в размере минус 0,5 процентных пункта, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в предыдущем месяце.

Ежемесячный базовый уровень инфляции в мае увеличился на 0,4%. Наиболее значительные повышения цен были зафиксированы в таких сегментах, как „культура и отдых”, вследствие роста на 43,6% цен на зарубежный туризм, а также „сигареты” – на 1,2%. Снижение цен было зафиксировано в сегменте „образование и обучение”, из-за снижения платежей за посещение яслей и детсадов на 2,4%, и в сегменте „автомобили и прицепы” – на 1,5%.

Снижение цен на продовольственные товары на 0,5% по сравнению с апрелем 2018 года объясняется главным образом снижением цен на яйца (-18,4%), свежие овощи (-3,1%), сахар (-1,8%), молоко и молочные продукты (-1,2%). В то же время цены на продукты питания выросли в результате повышения цен на картофель (19,8%), свежие фрукты (0,9%) и алкогольные напитки (0,4%). Без учёта сезонного фактора, цены на продовольственные товары снизились на 0,3% по сравнению с уровнем предыдущего месяца.

В мае 2018 года цены на горючее выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем. Эта динамика была в значительной степени обусловлена ростом цен на горючее на 3,6%, взнос которого составил 1,9 процентного пункта. Динамика данных цен была обусловлена ​​ростом цен на бензин и дизельное топливо в соответствии с трендом цен на нефть на международном рынке.

НБМ отмечает увеличение рисков, связанных с прогнозом инфляции, начиная со второй половины третьего квартала. Они вытекают из роста мировых цен на нефть и сырьё, из неопределённости относительно продолжительности этого роста (что вместе с другими факторами может стать причиной соответствующих решений по поводу тарифов на регулируемые услуги в 2019 году), из разногласий в торговой сфере между основными игроками мировой экономики, из уязвимости цен на отечественные сельскохозяйственные продукты перед лицом погодных условий, и, соответственно, из отсутствия определённости с урожем-2018.