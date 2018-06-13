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Общество
Желтый код предупреждает о наступлении сильной жары
13.06.2018

Метеорологи вынесли на период с 12 по 16 июня желтый код,  предупреждающий о наступлении сильной жары. Максимальные температуры воздуха достигнут положительных значений 33 и 34 градуса по Цельсию, преимущественно в центральных и южных районах страны, передает IPN.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в течение следующих дней прогнозируются температуры от +15 до +18 градусов по Цельсию в ночное время, а днем температура будет колебаться от +25 до +34 градусов.

До 13 июня на большей части территории страны сохранится чрезвычайная   пожароопасность для лесных полос и сельскохозяйственных культур.


 
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