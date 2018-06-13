На месте кафе „Guguţă” может быть построено 13-этажное здание

Компания „Regata Imobiliare”, правопреемник процессуальных прав „Finpar Invest” SRL, контролируемая семьей Владимира Плахотнюка, может приватизировать участок земли, на котором в настоящее время расположено кафе „Guguţă”. Решение было принято Кишиневским Апелляционным судом 7 июня. По тому же решению компания сохраняет за собой право построить 13-этажное здание вместо здания, расположенного в Центральном парке имени Штефана чел Маре ши Сфынт. Судьи отклонили требования Кишиневского муниципального совета и Агентства по инспектированию и восстановлению памятников, о запрете на строительство, пишет Ziarul de Gardă в онлайн-версии, цитируемой IPN.

Решение является окончательным и подлежащим исполнению, но может быть обжаловано в Высшую судебную палату в течение двух месяцев со дня сообщения о принятии полного решения.

В декабре 2015 года суд сектора Чентру постановил, что „Finpar Invest” SRL может построить 13-этажное здание вместо кафе „Guguţă” в центре столицы, но без права на приватизацию земли. Решение не удовлетворило тогда представителей муниципалитета, которые хотели запретить строительство в историческом центре, а также представителей инвестиционной компании, которые потребовали права собственности на прилегающую землю, отмечает Ziarul de Gardă. В апреле 2016 года Кишиневский Апелляционный суд отменил решение суда сектора Чентру, которым разрешил компании „Finpar Invest” SRL построить гостиницу вместо кафе „Guguţă” и сохранил решение, которое не разрешило приватизацию соответствующего участка земли. Решение было обжаловано „Finpar Invest” SRL в Высшую судебную палату. После шести переносов, в июне 2017 года, ВСП приняла решение отправить дело обратно в суд. Таким образом, Кишиневский Апелляционный суд вновь должен был рассматривать данное дело.

Два месяца спустя „Finpar Invest” SRL продал кафе „Guguță” фирме „Regata Imobiliare” SRL, принадлежащей другой компании „Biotehnos” SRL, основанной предпринимателем Чеславом Чухрием. Компания „Regata Imobiliare” также является владельцем двух земельных участков в секторе Чокана, муниципия Кишинэу, на которых предстоит построить коммерческую зону, в которой будет расположен в том числе первый магазин „Kaufland” в Молдове.

С 11 июня 2018 года Чеслав Чухрий является новым председателем Федерации тенниса Республики Молдова (MTF). Он был избран на эту должность путем голосования членов Федерального бюро FTM.