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Экономика
Министерство экономики требует через суд аннулировать предельные цены на горючее
13.06.2018

Министерство экономики и инфраструктуры требует через суд отменить приказ Национального агентства по регулированию в энергетике от 12 июня, установивший более высокие цены на горючее. Соответствующее обращение поступило в Суд сектора Буюкань муниципия Кишинёв во вторник, 12 июня, передаёт IPN.

В пресс-релизе министерства отмечается, что запрос сделан совместно с Агентством по защите прав потребителей и надзору за рынком, он также содержит требование приостановить исполнение приказа до вынесения окончательного решения суда.

В обращении в суд указано, что могут быть нарушены законные права и интересы потребителей.

12 июня Национальное агентство по регулированию в энергетике обнародовало предельные цены продажи основных нефтепродуктов на период с 13 по 26 июня. Максимально возможная цена бензина составит 19,49 лея за 1 литр, что на 34 бана больше, чем сегодня, а предельная стоимость дизельного топлива составит 17,41 лея/литр, что означает подорожание на 32 бана.


 
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