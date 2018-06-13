Влад Плахотнюк: Сегодня в Республике Молдова нет единого полюса власти

Андриана Кептине

В рамках интервью, предоставленного сайту TRIBUNA, Влад Плахотнюк, председатель Демократической партии Молдовы, рассказал о том, как он оценивает результаты недавно завершенных выборов, кого ДПМ поддерживала на этих выборах, почему ДПМ не вышла и во втором туре не поддержала Андрея Нэстасе или, по крайней мере, не агитировало за голосование против социалистов.

Т: В Кишиневе появился новый примар, как вы оцениваете результат недавно прошедших выборов?

В.П.: Есть много вещей, которые следует отметить после этих выборов. Начну с того, что, несмотря на спекулятивные и манипуляционные кампании, выборы прошли демократически и справедливо, а доказательством является, включительно то, что примаром стал представитель оппозиции. Помните, сколько манипуляций существовало в этой предвыборной кампании, что выборы будут нечестными, в обоих турах эта тема была главной. Оказалось, что все было не так, и что все было просто ложью и виктимизацией. К сожалению, у тех, кто продвигал эти ложные послания, тогда не было право публично оценивать то, как проходили эти выборы, но зато они радовались их результатами.

Во-вторых, следует отметить, что заканчивается период политической нестабильности в примарии, потому что стабильность необходима не только на национальном уровне, но и на уровне муниципалитета Кишинев, и настало время начать систематически работать во благо людей, дабы решить проблемы города.

Что касается результатов выборов, учитывая низкую явку людей на голосование, тут не заметна какая-либо победа, но есть важное поражение для социалистов, которые в последнее время уж слишком разошлись, и думаю, что этот результат немного умерит их желание самим выиграть парламентские выборы, как они и хвастались. Не менее важным является сигнал, поданный электоратом Кишинева, благодаря которому столица идет дальше по проевропейскому пути. Какой бы страной с европейскими устремлениями мы бы были с социалистом примаром и социалистом президентом? ДПМ подчеркивала этот аспект и во время избирательной кампании, и жизненно важно, чтобы социалисты не выиграли выборы в Кишиневе.

T: ДПМ кого поддерживала на этих выборах?

В.П.: У ДПМ не было кандидата на этих выборах, и она не участвовала в избирательной кампании. Мы считаем, что мы сделали правильно, что не выдвинули кандидата, мы сделали это в тот момент, когда оппозиция нас обвинила в том, что мы хотим захватить примарию Кишинева, что хотим все контролировать. Мы доказали, что это не так, и также доказали насколько ложен тезис захваченного государства. Как можно говорить о захваченном государстве, когда президентские выборы выиграла левая оппозиция, а выборы в Кишинёве выиграла правая оппозиция? Результат выборов в столице приносит больше баланса в государстве, у правой оппозиции теперь есть возможность перейти от слов к делу, показать на что она способна. Сегодня в Республике Молдова нет единого полюса власти, потому что видно, что она частично разделена между основными политическими силами в стране – левыми, центральными, правыми. Можно сказать, что по некоторым важным аспектам правительства, у нас «государство захвачено» оппозиционными силами, если бы мы использовали риторику некоторых.

Т: Почему ДПМ не вышла и во втором туре не поддержала Андрея Нэстасе или, по крайней мере, не агитировало за голосование против социалистов?

В.П .: Мы в первом туре все сделали очень четко, и наши избиратели хорошо поняли послание, в том числе и его актуальность для второго тура. Я помню, что я тогда сказал – голосуйте против социалистов и либералов, которые в течение стольких лет руководили примарией, ведя ее к банкротству. Наше обращение в первом туре осталось актуальным для второго тура.

Если бы мы вышли во втором туре и четко объявили имя кандидата, то снова бы было сказано, что это отравленное яблоко или что-либо подобное. Мы считаем, что мы поступили правильно, просто сохранив послание из первого тура, когда ясно было сказано голосовать против социалистов.

Т: Кто-то говорит, что ваш сценарий с самого начала состоял в том, чтобы выиграла оппозиция, как раз чтобы изолировать таким образом Нэстасе, поставить его в такую ситуацию, чтобы все увидели, что он не может руководить примарией, и правительство ему не помогало, а наоборот. Что правда из всего этого сценария?

В.П.: В этой избирательной кампании у ДПМ не было целей, поэтому и нет никакой речи о сценариях. Но нам совсем не не нравится то, что примария Кишинева перешла к правой оппозиции, я считаю, что это важный шаг укреплении демократии и многопартийности в Молдове, а также момент истины, когда граждане могут наконец понять на что способны и не способны наши политические конкуренты. Стоять на трибуне и критиковать – просто, но, когда спускаешься и необходимо работать на результат, все меняется радикально.

Что касается правительства, оно должно помогать Кишиневу независимо от того, кто является примаром, до тех пор, пока учреждение работает в интересах народа. И правительство будет это делать, будет поддерживать всем чем можно Кишинев. Не будет обращаться внимание на то, что примар от оппозиционной партии, правительство и примария принадлежат гражданам и должны сотрудничать, несмотря на политический цвет лидеров. Муниципальный совет Кишинева тоже должен сотрудничать, прекратить внутреннюю борьбу и работать во благо граждан.

Т: Вы жалеете, что не выиграла Сильвия Раду? Правда ли то, что она должна была получить должность в правительстве?

В.П.: Я не следил за ее работой в примарии внимательно, некоторые говорят, что она хорошо справилась. Но чтобы руководить примарией Кишинева, необходима и политическая поддержка, будучи независимым кандидатом – тяжело добиться успеха в очень политизированной стране, где электорат голосует в основном политически и геополитически. Она получила неожиданно высокий балл для независимого кандидата, это знак того, что в Кишиневе довольно много людей, которые больше не хотят политики в примарии. Хотя я не думаю, что у нее был шанс выиграть эту предвыборную гонку в качестве независимого кандидата, особенно при такой низкой явке.

Я думаю, что она ошиблась, не побеседовав с правыми партиями перед началом кампании. Она предпочла держаться в стороне от всех партий, и я думаю, что ее балл был максимальным, который она могла получить в этих условиях.

Что касается спекуляций, о которых вы говорите, не было никаких разговоров о том, чтобы быть кооптированной в правительстве, а тем более политических дискуссий.

Т: Думаете Андрей Нэстасе справится с функцией примара?

В.П.: Я не знаю его навыков, чтобы высказывать свое мнение. И я не думаю, что правильно оценивать человека, не увидев сначала его в деле. Политика нельзя судить по тому, как громко он кричит или как много он говорит, а по тому, насколько он хорош в управлении учреждением и решении проблем людей, насколько он хорош как руководитель.

Т: Он является одним из самых серьезных ваших критиков. Не испытываете ли вы каких-либо негативных эмоций из-за того, что он выиграл эти выборы?

В. П.: Не так давно он и Додон стояли вместе на сцене и критиковали меня, организовали вместе протесты, которые, даже если и являлись шоу, были действиями, которые предполагали тесное сотрудничество между ними. Их отношения были заметными, и в первом туре они были снисходительными друг с другом. Сегодня оба управляют учреждениями, те, кто заявляли, что Плахотнюк захватил государство. В захваченном государстве они никогда не получили бы должностей и не получили бы свободных выборов, которые выиграли.

Поэтому, если у меня есть негативное чувство, то не из-за победы на выборах, а из-за продвигаемого притворства. Важно, однако, что люди дали им возможность показать, что они могут. Остается выяснить, наказали ли их люди таким образом, предоставив руководствующую должность или предоставив им реальные шансы на утверждение.

Теперь вы можете увидеть Додона, то, как он развивается в Президентуре и дать ему оценку. Скоро вы увидите Нэстасе, а затем сделаете выводы насчет того, в чем они хороши: в разговорах или в делах на благо людей. Я считаю, что в условиях демократии, даже в таком переходном периоде, как наш, момент, когда оппозиция так или иначе получает должности, является весьма положительным. Теперь я предпочитаю, чтобы нынешнее правительство, левая оппозиция и правая оппозиция состязались в том, чтобы делать как можно больше для людей, а не стояли на улицах или в Facebook рассказывали сказки.

У нас не было еще таких моментов политического равновесия в Молдове, но по иронии судьбы моменты, когда оппозиция получила две важные должности в государстве, наступили тогда, когда некоторые заговорили о нашей стране как о захваченном государстве. Это произошло точно так как я когда-то сказал, а именно, что время расставит все на свои места лучше, чем мы можем иногда это сделать.

Т: Считаете ли вы, что результат в Кишиневе также повлияет на парламентские выборы?

В.П.: Надеюсь, что повлияет. Оппозиция снова подтвердила, что Молдова остается проевропейской страной, и я надеюсь, что также будет и осенью.

Т: Но как вы намерены сформировать проевропейскую власть с Партией «Действие и Солидарность» и Партией «Платформа Достоинство и Правда», если они утверждают, что не будут заключать альянс с ДПМ?

В.П.: Если бы я вместо них находился в оппозиции, то также говорил бы до выборов. Было бы политическим самоубийством для оппозиционной партии заявить, что она заключит союз с правящей партией. Какую оппозицию сформируют ПДС и ППДП, если хотя бы допустят альянс с ДПМ перед предвыборной кампанией? Они автоматически потеряют часть электората. Поэтому они политически корректно поступают, когда говорят, что не будут заключать альянс с ДПМ. Что будет после выборов, давайте не будем предугадывать, посмотрим на результаты и тогда поговорим. На данный момент у нас есть оппозиционные партии и правящие партии, их не нужно смешивать, потому что мы рискуем сбить с толку избирателей, и это поставит в невыгодное положение правые партии.

То, что я сейчас хочу отметить, — это позиция некоторых западных дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, которые выступили с посланием, в котором излагают общие перспективы для демократических и проевропейских партий сразу после осенних парламентских выборов.

Т: После выборов в Кишиневе некоторые из оппозиции заявили, что по их итогам стало ясно, что ПСРМ будет находиться в выгодном положении в случае смешанного голосования. Будут ли социалисты основными бенефициарами смешанной системы голосования?

В.П.: Всеобщие выборы проводятся не в Кишиневе, а по всей стране. За последние месяцы досрочные выборы прошли в 10-12 населенных пунктах и во всех социалисты проиграли! Это, напротив, свидетельствует о том, что выборы в одномандатных округах ставят социалистов в невыгодное положение. То же самое произойдет и в Кишиневе, социалисты не получат тех результатов, которых достигли на недавних выборах. Опять же, как и в случае других спекуляций, некоторые заранее говорят о ситуациях, которые больше касаются воображения, недоразумения, чем реальности. Затем приходит реальность и возвращает их ногами на землю.

Я понимаю, что некоторым не нравится смешанная система, потому что у них нет территориальных организаций, у них нет людей в стране, а только команда в Кишиневе. Но всеобщие выборы проводятся по всей страны, они должны собирать в парламенте людей со всей страны, а не только из Кишинева. Какое представительство имеет партия, у которой есть команда только в Кишиневе? У нее только местное представительство и не более этого. Но все районы страны, все категории населения, регионы и т. д. должны иметь своих представителей в парламенте. Это именно то, что делают смешанные выборы, помогая привлечь в парламент представителей из каждого района, а не только из Кишинева, проходящих по партийным спискам. Граждане имеют возможность отправлять в парламент местных представителей, которым они знают и доверяют. Кишинев не может монополизировать молдавскую политику.

Т: Вы недавно приехали из США, а ранее были в Лондоне. В чем причина этих визитов? Я спрашиваю вас, потому что прежде вы редко совершали такие поездки. Ищете поддержку там или что заставляет вас совершать эти поездки?

В.П.: В прошлом было ошибкой, что у нас не было более последовательной внешней повестки дня, и мы разрешили другим говорить о ДПМ или даже обо мне. С тех пор как я стал председателем ДПМ, мы изменили этот подход, и у нас есть хорошо структурированная внешняя программа, мы начали активно взаимодействовать с нашими внешними партнерами, и мы увидели, насколько это важно. Они хотят знать мнение каждой важной партии, иметь как можно более сбалансированную информацию о том, что происходит в нашей стране. И я скажу вам, что не редко после дискуссий и представленных аргументов некоторые мнения, которые были сформированы исключительно на спекуляции или ошибочной информации, предоставленной некоторыми молдавскими политиками, изменились. Поэтому я намерен по возможности ездить и встречаться с нашими зарубежными партнерами. Я еженедельно делаю это и в Кишиневе, на встречах с представителями дипломатического корпуса. Это важное изменение, которое сделало ДПМ, демонстрируя большую открытость к общению как внешне, так и внутри страны, в отношениях с гражданами.