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Общество
В детских садах Молдовы наблюдается острая нехватка воспитателей и нянечек
13.06.2018

Более 400 воспитателей и нянечек не хватает в молдавских детсадах. В пяти дошкольных учреждениях города Хынчешты - 20 вакансий. Из-за дефицита кадров, родители годами ожидают очереди в детский сад. 

"Мы написали заявление в апреле прошлого года. Но из-за нехватки воспитателей приходится ждать".

"Нам сказали, что не набирают детей в группы, потому что нет воспитателей и нянечек. Придется ждать еще около года. А возможности ждать у меня нет, нужно выйти на работу".

Только в детском саду Andrieş не хватает примерно десяти воспитателей и нянечек. Из-за чего группы переполнены. 

"Когда у тебя больше 20 детей, трудно за всеми уследить. Детскому саду не хватает кадров", - сказала воспитательница Светлана Мелинте. 

"Мы получаем 1200 леев. На эти деньги сложно прожить. Нам очень не хватает нянечек и воспитателей", - отметила нянечка Валентина Дубчак. 

Местные власти обещали осенью открыть четыре новые группы. 

"До сих пор в детских садах города Хынчешты было около 750 детей, но в нынешнем году их число выросло до 1200. Мы инвестировали в два местных детсада примерно три миллиона леев", - сказал мэр Хынчешт Александр Ботнарь. 

"Мы должны взять еще 100 детей. Наберем две младшие и две старшие группы", - отметила директор детсада Andrieş Виорика Морару. 

Министерство образования, культуры и исследований предпринимает меры для решения проблемы. 

"Мы намерены в педагогических колледжах начать обучение по программам дуального образования. Молодым специалистам при поступлении на работу предоставим помощь в размере 45 тысяч леев. Деньги им будут выдавать по частям после каждого года работы", - сказала госсекретарь Министерства образования Анжела Кутасевич. 

Всего в Хынчештском районе не хватает около ста воспитателей и нянечек.


 
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