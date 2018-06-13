В детских садах Молдовы наблюдается острая нехватка воспитателей и нянечек

Более 400 воспитателей и нянечек не хватает в молдавских детсадах. В пяти дошкольных учреждениях города Хынчешты - 20 вакансий. Из-за дефицита кадров, родители годами ожидают очереди в детский сад.

"Мы написали заявление в апреле прошлого года. Но из-за нехватки воспитателей приходится ждать".

"Нам сказали, что не набирают детей в группы, потому что нет воспитателей и нянечек. Придется ждать еще около года. А возможности ждать у меня нет, нужно выйти на работу".

Только в детском саду Andrieş не хватает примерно десяти воспитателей и нянечек. Из-за чего группы переполнены.

"Когда у тебя больше 20 детей, трудно за всеми уследить. Детскому саду не хватает кадров", - сказала воспитательница Светлана Мелинте.

"Мы получаем 1200 леев. На эти деньги сложно прожить. Нам очень не хватает нянечек и воспитателей", - отметила нянечка Валентина Дубчак.

Местные власти обещали осенью открыть четыре новые группы.

"До сих пор в детских садах города Хынчешты было около 750 детей, но в нынешнем году их число выросло до 1200. Мы инвестировали в два местных детсада примерно три миллиона леев", - сказал мэр Хынчешт Александр Ботнарь.

"Мы должны взять еще 100 детей. Наберем две младшие и две старшие группы", - отметила директор детсада Andrieş Виорика Морару.

Министерство образования, культуры и исследований предпринимает меры для решения проблемы.

"Мы намерены в педагогических колледжах начать обучение по программам дуального образования. Молодым специалистам при поступлении на работу предоставим помощь в размере 45 тысяч леев. Деньги им будут выдавать по частям после каждого года работы", - сказала госсекретарь Министерства образования Анжела Кутасевич.

Всего в Хынчештском районе не хватает около ста воспитателей и нянечек.