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Экономика
Эксперты объяснили резкий рост производства в Молдове
13.06.2018

Почти на восемь процентов вырос объем производства за первые четыре месяца текущего года по сравнению с тем же периодом 2017-ого. 

По данным статистики, с января по апрель почти вдвое увеличилось производство электрооборудования. Прицепов и полуприцепов собрали более чем на 40 процентов больше, чем за четыре месяца прошлого года. Почти на треть увеличился объем деревообработки, и на четверть - обработки кожи. 

На 22% вырос объем производства в металлургической промышленности. На 20% больше изготовлено текстильных изделий и бумаги. 

По мнению специалистов, рост производства обусловлен развитием перерабатывающей промышленности и энергетического сектора.


 
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