Эксперты объяснили резкий рост производства в Молдове

Почти на восемь процентов вырос объем производства за первые четыре месяца текущего года по сравнению с тем же периодом 2017-ого.

По данным статистики, с января по апрель почти вдвое увеличилось производство электрооборудования. Прицепов и полуприцепов собрали более чем на 40 процентов больше, чем за четыре месяца прошлого года. Почти на треть увеличился объем деревообработки, и на четверть - обработки кожи.

На 22% вырос объем производства в металлургической промышленности. На 20% больше изготовлено текстильных изделий и бумаги.

По мнению специалистов, рост производства обусловлен развитием перерабатывающей промышленности и энергетического сектора.