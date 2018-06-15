Эрнест Варданян: «Радикальное крыло прозападной оппозиции мечтает увидеть всех левых висящими на одном дереве»

Марина ТИМОТИНА

Местные выборы примара муниципия Кишинев стали репетицией осенних парламентских выборов. Выдержит ли коалиция правых удары судьбы или рассыплется, как уже было, покажет время. Партия социалистов продемонстрировала, что ее рейтинг не падает, несмотря на то, что она единолично противостоит коалиции правых и своей оппозиции на левом фланге. По словам политолога Эрнеста Варданяна, парламентские выборы будут новым испытанием для политического класса Молдовы, и не все партии войдут в новый парламент.

- Какое влияние окажут на грядущие парламентские выборы результаты выборов примара муниципия Кишинев?

- Муниципальные выборы стали репетицией выборов в парламент, которые пройдут в конце текущего года. Это признают все политики и эксперты независимо от политических предпочтений.

Главный итог нынешних выборов примара столицы – новый импульс для правой оппозиции в лице Андрея Нэстасе и Майи Санду, которые, по крайней мере, на словах, заявляют о продолжении бескомпромиссной борьбы с Демократической партией. Насколько они искренни и каких результатов добьются, покажет время.

- Смогут ли объединиться все правые партии на парламентских выборах так, как они объединились во втором туре муниципальных выборах в столице?

- Я предвижу создание широкой, пусть и ситуативной, коалиции правых, «настоящих европейских» сил. Но если она даже сохранится после выборов, ее ждет судьба всех предыдущих альянсов, которые принято называть проевропейскими.

Личные амбиции, интриги, противоречия и прочие факторы сделают свое дело. Для большинства наших доморощенных «европейцев» главное – «не пустить русские танки в Молдову», а уж о «процветании» страны они позаботятся. Как заботились предыдущие почти десять лет.

- Как могут повлиять оппоненты социалистов в левом лагере на их результат на парламентских выборах?

- До сегодняшнего дня оппоненты ПСРМ из левого лагеря занимались исключительно нападками на социалистов и президента Додона, продвигая пресловутую формулу «бинома Плахотнюк-Додон» или попросту «ПлахоДон». Не знаю, как именно рассуждают авторы этой формулы, но в выигрыше остается лишь радикальное крыло прозападной оппозиции, которая в этой жизни больше всего мечтает увидеть всех левых висящими на одном дереве. Подчеркиваю – всех левых, независимо от степени их левизны. Я уже устал повторять, что дрязги в левом лагере играют на руку именно этим радикальным правым. Но воз и ныне там…

- Могут ли коммунисты войти в следующий парламент?

- Я не вижу Партию коммунистов в следующем парламенте, но ведь Молдова – страна чудес, так что возможно всё.

- Как будут создаваться партийные фракции в новом парламенте, если часть депутатов будут беспартийными?

- Если говорить о распределение постов председателей комитетов и комиссий, то оно будет устанавливаться победившей партией или коалицией. Беспартийность депутатов не может быть препятствием для их участия в работе комитетов и комиссий, это противоречит законодательству.