Петер Михалко: Правосудие и верховенство закона в Молдове всё ещё нуждаются в улучшениях

Области правосудия и верховенства права в Республике Молдова всё ещё нуждаются в улучшениях. Это области затрагивают жизнь простых людей, но они важны и для процветания и развития страны, для повышения доверия инвесторов, а также для тех, кто уже активно работает в экономической сфере Республики Молдова. Об этом заявил глава Представительства Европейского союза в Кишинёве Петер Михалко в ходе передачи „Politica Nataliei Morari” на телеканале TV8, передаёт IPN.

По его словам, в области правосудия всё ещё наблюдаются некоторые явления, требующие своего решения: они связаны с независимостью судебной власти, а также с рядом практик, относящихся к системе правосудия. Например, чрезмерное использование меры в виде превентивного ареста, превышающее обычные для европейских стран стандарты и объёмы. Поэтому Евросоюз поддерживает реформу системы правосудия. „Мы будем поддерживать правительство Молдовы в принятии и осуществлении этой реформы”.

Относительно макрофинансовой помощи, которую должен предоставить Европейский союз, Петер Михалко заявил, что с предоставлением первого транша внимание Европейского союза к Национальному агентству по неподкупности не заканчивается, его эффективная работа является одним из условий предоставления помощи. В содержание условий предоставления других траншей также входит деятельность НАН. „К примеру, НАН должно внедрить методологии. Всё это будет частью мониторинга выполнения условий для предоставления финансовой помощи, а в более широком смысле оно станет частью оценки качества тех институтов, которые должны быть независимыми”, - добавил европейский чиновник. По его словам, имеются крупные проблемы в плане очень большого объёма деклараций об имуществе, которые уже были поданы, и которые Агентство должно будет обработать быстро и на заслуживающем доверия уровне.

Говоря о приднестровском урегулировании, посол отметил, что в течение последних месяцев в этой области наблюдается прогресс. Этот прогресс основан и на тех договорённостях, которые были достигнуты ранее. „Данный этап движется вперёд быстрыми шагами, и в то же время – это этап, в рамках которого полностью соблюдаются национальные интересы Республики Молдова”, - отметил европейский чиновник.