Андриан Канду: Деньги из ЕС поступят в страну, потому что Молдова выполнила все условия

Председатель парламента Андриан Канду заверяет в том, что деньги, обещанные Европейским союзом, поступят в страну в ближайшее время, потому что Молдова выполнила все поставленные ей условия. Заявление было сделано в эфире передачи Important на телеканале TVC21, передаёт IPN.

Как сообщил председатель законодательного собрания, в пятницу была начата последняя процедура оценки в отношении Республики Молдова. „Европейский союз говорит, что условия выполнены, и предстоит выплата денег”, - заявил председатель парламента. По словам политика, вопросом о том, поступят ли европейские деньги в Кишинёв, и если да – то когда это произойдёт, больше всего должно интересоваться правительство и власти страны в целом. „Если эти деньги не поступят, то у Павла Филипа, у Андриана Канду и Владимира Плахотнюка возникнет проблема в виде минуса для тех проектов, которые они начали или хотят начать. Мы – те, кто должен быть очень заинтересован в осуществлении ряда проектов на благо граждан”, - сказал политик.

Говоря о парламентских выборах, предстоящих в этом году, Андриан Канду исключил возможность того, что по их результатам ДПМ окажется в оппозиции. По его словам, она может оказаться в составе правящей коалиции, вместе с партиями Майи Санду и Андрея Нэстасе. Спикер парламента также говорит, что ДПМ не создаст альянса с партией Ренато Усатого и Партией социалистов. „ДПМ будет находиться у власти ещё, по меньшей мере, четыре года”, - заявил Андриан Канду.

В отношении избранного примара столицы, Андрея Нэстасе, глава законодательного органа сказал, что тот может рассчитывать на поддержку властей, поскольку на первом плане должны стоять интересы граждан. „В случае необходимости, он, конечно, может рассчитывать на правительство и парламент”, - сказал Андриан Канду.

Помимо этого, Андриан Канду сообщил, что Василе Ботнарь был назначен директором Службы информации и безопасности Республики Молдова потому, что он обладает необходимыми навыками, как управленческого характера, так и в плане понимания определённых процессов. „Мы намерены провести в СИБ хорошую институциональную реорганизацию и реформу. Мы считаем, что он – подходящий человек, который находится в нужном месте и в нужное время”, - пояснил политик.