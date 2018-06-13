Партия ШОР присоединилась к Альянсу европейских консерваторов

Партия ШОР вошла в состав Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР/ACRE). Событие произошло на состоявшемся 8-9 июня с.г. в городе Баку саммите международной межпартийной организации.

«Всегда хорошо принимать новых друзей, новую страну, новый народ в нашу растущую политическую семью Европейских Консерваторов и Реформистов. И я уверен, эта новая партия внесет большой вклад в наше общее дело, уверен, что наше сотрудничество также поспособствует развитию политической жизни Молдовы», - сказал председатель Альянса Жан Захрадил.

Отметим, что Альянс объединяет более 35 политических партий, преимущественно из стран Европы и является одной из самых авторитетных и заметных политических организаций в Европе.