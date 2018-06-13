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Суд отменил решение НАРЭ о повышении цен на топливо
13.06.2018

Кишиневский суд отменил решение Национального агентства по регулированию в энергетике о повышении максимальных цен на топливо. 

Вердикт вынесли накануне вечером. Иск в инстанцию подали Министерство экономики и Агентство по защите прав потребителей, передает publika.md

Однако поставщиков не проинформировали о решении суда и этой ночью они вывесили установленные НАРЭ цены. 

Согласно новым расчетам агентства, литр бензина должен был подорожать на 34 бана, и стоить 19 леев 49 банов, а дизтоплива - на 32 бана, что составило бы 17 леев 41 бан.

Представители НАРЭ решение суда пока не прокомментировали. 

Ранее премьер Павел Филип потребовал сделать процедуру пересмотра цен на топливо максимально прозрачными.


 
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