4-летняя девочка стала жертвой сексуальных домогательств в детском саду

В одном из детских садов Республики Молдова произошел ужасающий случай. Девочка, которой всего четыре года, подверглась сексуальному домогательству.

Малышка рассказала родителям, что подверглась грубому обращению со стороны молодого человека прямо в спальне детского сада, который она посещает, сообщает stiri.md.

На заданные несколько раз вопросы девочка подробно рассказала о произошедшем. По ее словам, во время обеденного сна, она проснулась из-за неудобных прикосновений к интимной зоне.

Впоследствии, несовершеннолетняя рассказала, что агрессор также целовал ее.

Перепуганные родители обратились в полицию, чтобы пролить свет на эту ситуацию и выяснить, являются ли слова девочки выдумкой или же рассказанное ею на самом деле имело место.

Было установлено, что тот, кто допустил грубое обращение с ребенком, является сыном директора детского сада. Молодой человек проходил в дошкольном учреждении практику.

Родители отвели девочку к психологу и педиатру, чтобы проанализировать ее поведение и состояние. Однако в этом возрасте невозможно определить, если речь идет о сексуальном домогательстве или последствиях плохой гигиены.

Было установлено, что речь идет не об изнасиловании, а о возможном сексуальном домогательстве.

По этому случаю было возбуждено уголовное дело в связи с извращенными действиями, в котором 18-летний молодой человек имеет статус подозреваемого.

Малышку будут допрашивать в особых условиях в присутствии судьи, прокурора, адвокатов и психолога.

Если будет доказано, что 4-летняя девочка говорит правду, подозреваемому грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.