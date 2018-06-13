Ион Чебан предлагает придать муниципальным земельным участкам статус «общественно полезных»

Глава фракции Партии социалистов в муниципальном совете Ион Чебан предлагает устанавливать муниципальным земельным участкам статус «общественно полезных», что позволит решить проблему с незаконными строениями в муниципии, а также сохранить зеленые насаждения.

По его словам, на сегодняшний день в Кишиневе более 2 тыс. строений с нарушениями, из них более 300 в активной фазе. Несколько десятков проблемных строительств социалистам удалось остановить.

«Насколько вы знаете, большинство строений находятся либо на арендованных участках, либо на муниципальных. Предлагаем, чтобы все участки, которые являются муниципальными, но находятся в частной собственности, перешли в публичную собственность и стали «общественно полезными», до принятия нового Генерального градостроительного плана. Только в таком случае можно будет решить проблему с незаконным строительством», - сказал глава фракции ПСРМ.

Он считает, что для консервации ситуации необходимо, чтоб муниципальный совет проголосовал за данный проект. Помочь в этом может новоизбранный примар Андрей Нэстасе, убедив партии, с которыми создал единый фронт, что проект важен и необходим.

Чебан не оставил без внимания и случай с кинотеатром «Гаудеамус», отметив, что для сохранения здания, фракцией ПСРМ было проведено более 50 акций, в том числе были и обращения в суд, обсуждения, отменены ряда моментов. Несмотря на это, снос кинотеатра произошел. Это стало возможным из-за выданного примэрией разрешения.

Глава фракции предложил инициировать предварительное изучение декларации собственности на Василе Александри, 4, где расположен кинотеатр.

По его словам, есть вариант, чтобы изъять участок для строительства культурного центра для молодежи или спортивного центра. Для строительства понадобится около 15 млн. Леев.

«На месте кинотеатра, в той зоне, экономический агент строить ничего не сможет. Почему? Потому что есть решение суда, где сказано, что он не может там строить. У того участка статус C3, что означает, максимум, строительство торгового центра в несколько этажей, но не статус R6, который позволяет строительство многоэтажного здания. Мы готовы выступить за строительство культурного центра для молодежи», - сказал Чебан.

Напоминаем, в минувшую пятницу начался снос кинотеатра «Гаудеамус», на месте которого планируется строительство многоэтажного здания.