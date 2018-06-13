Воронин отрицает приватизацию "Гаудеамуса" и намерен судиться с Киртоакэ

Лидер ПКРМ объявил сегодня, 13 июня, в ходе пресс-конференции, что подаст в суд на экс-примара Дорина Киртоакэ за диффамацию.

Владимир Воронин намерен судиться с Дорином Киртоакэ из-за заявлений последнего о том, что он приватизировал здание бывшего кинотеатра "Гаудеумус" в 2004 году, в бытность президентом РМ, сообщает zugo.md.

Политик отрицает свою причастность к этому делу, отметив, что располагает документами, которые доказывают, кто владеет зданием.

"Теперь хочу рассказать вам о Дорине Киртоакэ. Он всю ночь падает с кровати и ударяется головой об бетон. Снова начал открывать кафе в парках, уже открыл два.

Он должен ответить за свои заявления. Только, если принесет справку о том, что сумасшедший, тогда может быть освобожден.

В 2010 году был куплен и приватизирован участок прилегающей земли. Я ничего не приватизировал. В 1994 году я приватизировал квартиру по бонам, которые люди, впоследствии, клеили на стены вместо обоев.

Экономический агент, который снес и хочет построить что-то взамен, зарегистрирован в Резинском районе. Это известная компания, которая строит повсюду в Кишиневе, но мне кажется, что этот же экономический агент снесет и кафе "Гугуцэ". Я слышал об этой компании не первый раз", - заявил Воронин.

Более того, лидер ПКРМ утверждает, что "они готовятся к выборам, и коммунисты должны быть устранены. Они будут придумывать всякие глупости о нас".

Лидер коммунистов уточнил, что подаст в суд на бывшего градоначальника, добавив, что "будь его воля, он бы попросил, чтобы ни он и никто другой больше не видел и не слышал этого Киртоакэ".

В понедельник, 11 июня, Киртоакэ написал на своей странице в Facebook, что Воронин приватизировал бывшее здание кинотеатра "Гаудеамус" в 2004 году.