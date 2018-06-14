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Здоровье
В Молдове появилась первая лаборатория генетической экспертизы
14.06.2018

В Молдове появилась первая лаборатория молекулярно-генетических исследований. Расположилась она в Центре судебной медицины. Теперь предстоит получить международную аккредитацию и установить стоимость экспертизы ДНК.

"Все стерильно, поток воздуха направлен только на эксперта. Мы работаем с объемами от 100 пикограммов ДНК до нескольких тысяч", - сказал молекулярный биолог Ион Бака.

Открыть лабораторию планируется через полгода, а до тех пор ее сотрудники пройдут тренинги под руководством зарубежных экспертов.

"Такая лаборатория была нужна не только государству, но и гражданам. Государству, прежде всего, чтобы соответствовать международным стандартам и доказать способность проводить исследования ДНК не только по запросу правоозранительных и судебных органов, но и в рамках общественных услуг", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Светлана Чеботарь.

Минздрав выделил при поддержке правительства на создание и оснащение лаборатории почти девять с половиной миллионов леев.


 
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