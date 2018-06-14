Новые подробности громкого дела о хищении средств из банков Молдовы

10 миллиардов 700 миллионов леев предстоит вернуть государству в результате банковской аферы. Сумму озвучило руководство Генеральной прокуратуры, прокуратуры по борьбе с коррупцией и НЦБК, уточнив, что 9 с половиной миллиардов уже отследили.

"Была проделана большая работа. Открыто около 200 уголовных дел. Расследование по большинству из них уже завершено, остальные направят в суд в ближайшее время. Фигуранты этих дел - и граждане Молдовы, и иностранные резиденты", - сказал генеральный прокурор Эдуард Харунжен.

"Причастных к афере мы разделили на две большие группы, которыми управляло руководство Banca de Economii и те, кто действовал из тени. Первая - группа Гачкевича, вторая - группа Платона, Филата и Шора", - сказала замглавы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

По данным следствия, "группа Гачкевича" во главе с бывшим председателем админсовета Banca de Economii через токсичные кредиты вывела три миллиарда леев. А "группа Платона, Филата и Шора", сконцентрированная вокруг бывшего премьера, - шесть с половиной миллиардов. В пересчете на евро общая сумма ущерба превысила 500 миллионов.

Озвучили прокуроры и суммы, полученные основными фигурантами. Владу Филату досталось 472 млн леев. Вячеславу Платону - почти 870. Родственник бывшего премьера Ион Русу разжился 52 миллионами. Этим троим уже вынесли окончательные приговоры.

Прибыль Илана Шора и подконтрольных ему фирм, по данным следствия, была самой большой - два миллиарда 700 млн леев. Его дело пока прошло только первую инстанцию. Как и дело экс-депутата Кирилла Лучинского. Дела так называемой группы Гачкевича и руководства Унибанка только готовят к передаче в суд.

Стратегия возврата украденных денег опубликована на сайте Генеральной прокуратуры. Отчитываться о результатах обещают каждые полгода.

"Мы выявили уже 90% конечных получателей денег. На этом этапе мы всеми законными способами пытаемся отследить их имущество за границей. Мы точно знаем, что часть денег вывели за рубеж", - сказала замглавы Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.

Пресс-секретарь Илана Шора сказала, что заявления прокуроров прокомментирует позже. Адвокат Григория Гачкевича отметил, что его подзащитный признал вину. Кирилл Лучинский ранее признавал, что получил деньги, но говорил, что Илан Шор просто вернул ему долг. Влад Филат и Вячеслав Платон вину не признали.