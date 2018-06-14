Канду: Молдова, Украина и Грузия могут подать совместный иск к России "в связи с агрессией Кремля и оккупацией части их территорий" и получить миллиарды

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что "Молдова, Украина и Грузия могут подать совместный иск к России в связи с агрессией Кремля и оккупацией части их территорий". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом он заявил в интервью украинскому порталу "Цензор.НЕТ", в ходе визита в Киев в минувшие выходные.

"Вывод российских войск - это не обсуждается между нами и Приднестровьем. Это должно обсуждаться на большом уровне. Нужно требовать от США, от ЕС, от ОБСЕ более решительных действий. Как мы можем еще продвинуться? Иногда с Украиной и Грузией находим решения. Кроме санкций, у нас появилась идея - мы хотим, чтоб международная компания оценила потери всех трех государств от оккупации территорий, и сформируем кейс судебный... Подадим единый иск в какой-то международный суд. И получим, может быть, и миллиарды", - сказал Андриан Канду.

По его словам, три страны - участницы "Восточного партнерства", еще не приняли окончательного решения на этот счет и пока обсуждают такой вариант. Он подчеркнул, что теперь они будут активнее координировать свои усилия, после того, как 9 июня подписали Соглашение о создании Межпарламентской ассамблеи.

"Молдова постоянно требует вывода российских войск со своей территории, так как они находятся незаконно. В ближайшие месяцы мы хотим добиться решения ООН о выводе российских войск из Приднестровья. Конечно, Россия завтра этого не сделает. Но это еще один юридический инструмент, позже это поможет нам обратиться в какие-то международные суды", - подчеркнул Канду.

В январе 2018 года, в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize спикер парламента молдовы уже заявил о намерении выставить Москве счет за пребывание российских войск, который будет "измеряться в миллиардах долларов".

Кишинев придумал, как разбогатеть на Москве. Но пока предстоят расходы. "Мы намерены нанять международную юридическую компанию для расчета потерь от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет", - заявил Канду.