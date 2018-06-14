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Нэстасе считает, что власти могут аннулировать результаты второго тура выборов
14.06.2018

Избранный примар Кишинева Андрей Нэстасе считает, что власти Молдовы могут аннулировать результаты второго тура выборов, состоявшегося 3 июня.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил на пресс-конференции в среду, что хотя Партия социалистов и Демпартия признали результаты выборов, "нельзя отрицать, что такой итог их абсолютно не устраивает, ведь победил не тот кандидат, на которого они делали ставку".

"Происходит намеренное затягивание признания моего мандата, а Апелляционная палата уже согласилась рассмотреть запрос социалистов о нарушениях, якобы допущенных Платформой DA в ходе избирательной кампании (связанных с проведением агитации непосредственно в день выборов, а также агитацией со стороны иностранных граждан в пользу Андрея Нэстасе - "И.")", - сказал оппозиционер.

По его словам, "данные дела будут вести судьи с сомнительной репутацией, которые являются неотъемлемой частью системы юстиции, подконтрольной Владу Плахотнюку".

"Это крайне тревожит "Платформу DA". Пока избранный примар не вступил в должность, в Кишиневе происходят махинации с земельными участками, другие серые схемы, и мне нужен мандат для того чтобы вмешаться и остановить это беззаконие", - сказал Нэстасе.

Он предупредил, что выведет людей на улицы, если "криминальный режим пойдет на этот шаг и результаты выборов будут аннулированы".

Нэстасе сообщил, что он уже провел ряд встреч с зарубежными примарами, гражданским обществом, ответственными лицами из правительства, с представителями ЕБРР и ЕИБ, тем самым пытаясь привлечь внешние инвестиции.

"Все, чего мне не хватает, это признания моего мандата. Уверяю вас, что я буду на институциональном уровне сотрудничать с правительством, с МСК, независимо от политической окраски, с целью реализации эффективных проектов на благо горожан и страны", - заявил победивший кандидат.

Андрей Нэстасе подчеркнул, что он не вступит в альянс с ПСРМ или ДПМ в примэрии, и будет сотрудничать со всеми советниками и исполнительным органом учреждения для реализации хороших проектов.


 
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