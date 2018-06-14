По ком звонит колокол? Он звонит по Плахотнюку

Вячеслав ПЛАТОН

Выборы в Кишинёве и Бельцах нанесли страшный удар по системе власти Плахотнюка. Теперь для всех думающих и рефлексирующих стало окончательно ясно: власть Плахотнюк не удержит, схемы его больше не работают, а народ оказался умнее и организованнее, чем предполагал кукловод. Что же касается его попыток навязать народу «свой светлый образ», то в последнее время они имеют прямо противоположный эффект: немедленное, местами даже агрессивное отторжение. Народ Молдовы настроен решительно! И это начало конца диктаторского режима преступной шайки Плахотнюка. Чтобы не показаться эйфорично голословным, попытаюсь в порядке важности по пунктам описать следствия, вытекающие из результатов выборов.

Смешанная избирательная система

Вы представляете, сколько сил, средств и энергии было положено Плахотнюком на изменение избирательной системы? Но изменение системы выборов было единственной для него возможностью сохранить власть. Плахотнюк был вынужден пойти ва-банк, сжигая все мосты с европейцами, чем в очередной раз подтвердил свою репутацию манипулятора и схемотехника, но никак не политика, умеющего побеждать в открытой и честной борьбе.

Козырем в этой игре, по замыслу Плахотнюка, должен был стать основной элемент смешанной системы выборов - одномандатные округа. Неприкрыто используя административное давление, прессинг правоохранительных органов, манипулируя массовым сознанием через СМИ, он планировал добиться победы подконтрольных ему кандидатов. А выборы примаров в Кишинёве и Бельцах стали для Плахотнюка и его политтехнологов своего рода полигоном, где они отрабатывали тактики и стратегии предстоящих в ноябре парламентских выборов.

И вдруг всё пошло по неожиданному сценарию. Оппозиция на практике показала Плахотнюку, что может побеждать даже на его поле. А это значит, что затея с одномандатными округами, скорее всего, обернётся против него. Но основная беда Плахотнюка состоит в том, что он-то всё делал правильно и серьёзных ошибок не допускал. Цунгцванг! Он просто попал в собственный капкан, свернув однажды на заведомо тупиковую дорожку. Арест Филата стал той стратегической ошибкой, после которой любой выбранный Плахотнюком путь подводит его всё ближе к краю пропасти. Да, ему удалось на время вкусить всю полноту власти. Но это лишь временный этап, ведущий к феерическому падению.

Выборы примара Кишинёва

Чтобы оценить степень грандиозности провала Плахотнюка, давайте проанализируем, как была проведена выборная кампания в Кишинёве. Прежде всего, следует отметить, что Плахотнюк подготовил достаточно качественного кандидата. На фоне общей картинки кандидатура Сильвии Раду выгодно отличалась: не молоденькая вертихвостка, но ещё вполне симпатичная на вид барышня; мяукающий писклявый голосок, но два слова связать умеет; неплохой послужной список, опыт руководства крупнейшей компанией в Молдове. А самое главное, что кандидат заявлен, как независимый, то есть ни с какими политическими силами не связанный.

Ну, перестарались немного с атрибутикой, сопровождающей «независимость» Сильвики: со скандалом усадили в кресло примара, создали тепличные условия для самопиара. Любые, даже самые тривиальные действия хозяйственного характера примарицы были воспеты, как явление непревзойдённой мудрости и гения менеджерского искусства. Деньги города Сильвия Раду тратила направо и налево. За все предвыборные манёвры, показуху, поверхностную «курацению» «независимого» кандидата заплатила кишинёвская Примария.

На фоне грубых провалов предыдущей власти для некритичного взгляда всё могло бы сработать очень даже симпатично. Достаточно вспомнить тот вал восторженных отзывов журналистов, политических комментаторов, политиков, да и простых тружеников села. Что говорить, если даже российское агентство «Спутник» в полном эйфорическом угаре, устами своих журналистов, взахлёб восхваляло менеджерские таланты Сильвии Раду. А венчали весь этот оркестр не за дорого купленные фейковые социологические опросы. Заметьте, эти же самые конторы во время президентских выборов предрекали и М. Лупу беспрепятственный выход во 2й тур. Сколько же было потрачено денег, чтобы купить такую полифонию разноголосия?

Данная технология давно известна и призвана сформировать у избирателя определённые ожидания. Расчёт на стадный инстинкт, когда человек бессознательно присоединяется к большинству, разделяя общее, навязанное мнение. Подобное зомбирование, массовый психоз и беспрецедентная наглость власти сформировали у большинства ощущение неотвратимости и бессмысленности борьбы, уныние и депрессию.

И вдруг такая неожиданность! Народ оказался умнее, дальновиднее и независимее, чем думалось политическому классу. Несмотря ни на что, отметая прочь сомнения в победе своего кандидата, движимые исключительно ненавистью к Плахотнюку и его режиму, люди проголосовали за Настасе. И оказалось, что таких – подавляющее большинство! Этот переломный момент будет вписан в историю освобождения Молдовы от диктаторского режима, не имеющего ничего общего с демократическим курсом и евроинтеграцией. Выбор кишинёвцев стал выдающимся событием, споткнувшись о которое, обломались все расчёты Плахотнюка.

Никакие фейковые картинки, транслируемые с телеэкранов, никакая плахотнюковская пропаганда больше не воспринимается на веру. То есть у молдаван уже сформировался стойкий иммунитет на Плахотнюка и его методы воздействия на массы. И эта победа дорогого стоит! А выборы в Бельцах я бы вообще назвал «полным избиением Плохиша». Ренато Усатый за три месяца раскрутил и поставил на пост примара ранее мало кому известного человека, главное достоинство которого - совершенное неприятие действующего режима. Ошеломляющая победа! Уже сейчас можно с уверенностью констатировать, что 13 мажоритарных округов Плахотнюк проиграл: 11 в Кишинёве и 2 в Бельцах.

Победа оппозиции будет масштабироваться

Вдохновлённые успехом оппозиции в Кишинёве и Бельцах, поверили в свои силы и избиратели других мажоритарных округов. Прошедшие выборы показали неминуемое отторжение избирателем любого кандидата, всего лишь заподозренного в связях с Плахотнюком и его партией, каким бы независимым этот кандидат не прикидывался. Теперь Демпартия может рассчитывать на победу только там, где ей не будет оказываться реального сопротивления. Но народ Молдовы больше не намерен безропотно терпеть измывательства и разнузданность правящего режима. Народ созрел к борьбе за будущее своей страны!

Простая арифметика плахотнюковского провала

Если сложить округа, в которых у Плахотнюка нет никаких шансов, и реальные перспективы, то чётко вырисовывается прогноз грандиозного провала политических амбиций действующего режима.

Итак, давайте подсчитаем, что мы имеем: 1 округ в РФ, 2 округа в Европе и Штатах, 2 в Приднестровье, 2 в Гагаузии, 1 в Тараклии, 11 в Кишинёве и 2 в Бельцах. Итого, 21 округ, где отпор Плахотнюку гарантирован. Теоретически какие-никакие шансы у Демпартии есть в 30 округах.

Даже если предположить самое невероятное и допустить, что они обеспечат себе победу в 80 процентов округов, то принесёт им это 24 мандата. Плюс накинем по максимуму ещё 15 процентов по партийным спискам. Это ещё 8 мандатов. Итого: 32 мандата. То есть ни о каком большинстве, на предмет которого так паниковал А.Тулбуре, и речи быть не может.

Оппозиция получила столицу

Кишинёв - это не только средоточие прогрессивной интеллигенции, интеллектуального и финансового потенциала страны, но ещё и мощный административный ресурс. Победа на выборах в столице воодушевила и консолидировала всех противников Плахотнюка. Массовые акции неповиновения, по примеру Армении, легко могут перерасти из мягких и безобидных протестов в более серьёзную политическую волну, которая смоет преступный режим с политической арены. А с позиции главы городской администрации, сами понимаете, не составит никаких проблем организовать и движение по городу протестующих масс, и блокирование транспорта, и предоставление трибуны для выражения народного возмущения.

Смена конъюнктуры

Приспешники режима в полиции, прокуратуре, судах и в других административных органах очень чувствительны к смене конъюнктуры. Осознавая все риски для нынешней власти, они начнут всячески перестраховываться, перестанут высовываться, предпочитая выжидательную позицию. Параллельно будут выискивать новые возможности, контакты и пути сближения с потенциальными победителями. А ведь именно эти ребята сейчас являются основной опорой плахотнюковского режима. Страх и шантаж – фундамент действующей власти.

Что останется от Плахотнюка, отними у него возможность возбуждать уголовные дела, шантажировать, арестовывать, осуждать на тюремные сроки людей только за то, что они не хотят сотрудничать с режимом? Он в одночасье превратится в мальчика для битья! Безусловно, небольшое количество безбашенных прихвостней останутся преданными своему боссу до конца. Те, кто слишком плотно повязан с Плахотнюком, кто по горло увяз в его преступных раскладах, не могут рассчитывать на милость победителей.

А что касается остальных, которых, кстати, большинство, то они будут только рады возможности прекратить вынужденное сотрудничество. До сих пор действующие по грубому принуждению, сдавшиеся под угрозами грязных шантажистов от власти, всем сердцем радующиеся краху преступного режима, они встанут на паузу, будут тянуть, тупить и всячески саботировать указания «пахана». И это окончательно обезоружит Плахотнюка, сделает его совершенно безобидным.

А что же социалисты?

Социалистам надо проделать серьёзную работу над ошибками. Главный мейнстрим сегодня – это борьба с Плахотнюком. Кто перехватит инициативу, тот и возьмёт власть. Борьба с унионизмом, движение за семейные ценности, популистские акции а-ля «к народу ближе» уже не принесут значимых очков. Проскользнуть между струями дождя, не намокнув, вряд ли получится.

Придётся выйти из засады! В противном случае – резкая потеря электората. Вероятность изменения тактики социалистами есть, но она маловероятна. А очень жаль, потенциал у них огромный. Помните, как у Высоцкого? «Не стоит вечно пребывать в тени: с последним рядом долго не тяни, а постепенно пробирайся в первый».

Отношения с Америкой и Европой

Теперь проевропейская оппозиция может спокойно и уверенно предъявить Западу зримые претензии на власть. Оппозиция окрепла и больше не нуждается в услугах Плахотнюка в борьбе с русской угрозой, такой важной для Запада. Более того, Плахотнюк настолько распоясался от ощущения безнаказанности, что своими действиями только мешает курирующим его силам, компрометируя проевропейский путь развития.

Партнёры по развитию давно тяготятся Плахотнюком, но вынуждены были терпеть его закидоны только по причине отсутствия альтернативы. Теперь же на молдавской политической арене появились белые и пушистые, честные и некоррумпированные политики, имеющие сильную поддержку населения. А главное, вполне способные, как противостоять социалистам, так и нести знамя европейского вектора.

И как только в кабинетах Госдепа и ЦРУ будет принято решение о смене приоритетов, самолёт с некогда «страшным и ужасным» Плахотнюком на борту вылетит на берега Женевского озера. А украденный молдавский миллиард можно будет считать окончательно утерянным. Конечно, Плахотнюк никогда не покажет, что у него проблемы. Исходя из моего опыта общения с ним, я точно знаю: он умеет сохранять хорошую мину даже при очень плохой игре. Иначе вся его челядь начнёт покидать тонущий корабль, как крысы, разбегаясь в разные стороны.

Но корабль, тем не менее, тонет! И этот факт уже не скрыть. Расчёт на «покупку» депутатов нового Парламента может не сработать. Как это было у Воронина в 2009 году, помните? Когда мы, 41 депутат, стояли насмерть. И никто не продался! Ни один. Народ сомневался, пресса иронизировала. Все были уверенны: ну, хоть одного, но всё равно перекупят. Нет, всему есть предел! Когда страна разорена, как после нашествия Мамая, когда беспредел в реальной жизни переплюнул даже самые изощрённые сценарии бандитских сериалов, когда народ устал жить за границей, а за свою страну сердце болит… Когда пройдена точка невозврата, тогда патриотизм становится дороже денег, а люди готовы умереть за идею.

«Величайшее заблуждение политической тирании всегда состояло в том, что тиран считался свободным, а его подданные –рабами. На самом деле тиран – раб собственного порабощения и жертва своей же тирании». Это не мои слова, они принадлежат замечательному английскому писателю, но я подписываюсь под каждым из них. Готовьтесь ребята! В следующие 6 месяцев нас ждёт увлекательный, остросюжетный политический детектив, где глупость и жадность, смелость и отвага, сольются в смертельной схватке. В этом калейдоскопе человеческих страстей, благородства и тщеславия победит тот, за кем будущее. Нам решать, какое будущее нам нужно. Чу! Слышите, звонит колокол? И он звонит по Плахотнюку.