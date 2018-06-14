НОСК продал участок земли стоимостью 1,5 млн евро, полученный на строительство штаб-квартиры

Национальный олимпийский и спортивный комитет (НОСК) продал строительной компании землю, которую получил от государства на строительство собственной штаб-квартиры.

По словам экспертов по недвижимости, земельный участок, расположенный на улице Матеевич, недалеко от американского посольства, стоит более миллиона евро. Учреждение отказалось рассказать представителям СМИ о стоимости сделки, которая состоялась в начале мая, сообщает protv.md.

О продаже участка земли, принадлежащего НОСК, не было объявлено публично. Узнав о сделке, представитель protv.md спросил председателя НОСК, когда она состоялась.

"Оставьте меня в покое с этими участками. До свидания", - ответил Николае Журавски, председатель НОСК.

Редакция protv.md отправила учреждению официальное письмо с просьбой предоставить информацию о причине продажи земли и стоимости сделки и настояла на том, чтобы ответ был дан в рамках публичного мероприятия, на котором присутствовал председатель НОСК.

"Это другое мероприятие. Я видел, что вы прислали нам письмо по этой теме. Вас проинформируют", - заявил Журавски.

Впоследствии, в официальном ответе, учреждение сообщило редакции, что оно действительно продало участок земли и приняло лучшее предложение на рынке. Однако НОСК отказался назвать сумму сделки, даже несмотря на то, что доходы и расходы учреждения представляют собой информацию, представляющую общественный интерес. Земля, проданная Олимпийским комитетом, находится на улице Алексея Матеевича 109/2.

"Это зона роскоши. Здесь одна сотка земли стоит 50-60 тысяч евро. Преимуществом этого участка является его прямоугольная форма и то, что его фасадная часть широкой стороной выходит на улицу Матеевича. Тот факт, что посольство Соединенных Штатов находится неподалеку, делает этот район престижным", - отметил директор Общества независимых оценщиков Думитру Тэрэбуркэ

Согласно кадастровым данным, проданный НОСК участок имеет почти 24 сотки, что означает, что его стоимость достигает 1,5 млн евро.

Принимая во внимание, что НОСК является учреждением, которое должно публиковать свои доходы и расходы, редакция protv.md неоднократно запрашивала информацию о стоимости сделки. Через несколько дней редакция получил официальный ответ о том, что цена продажи земли превысила оценочную стоимость независимого оценщика в три раза.

Однако, и в этот раз, сумма не была указана. Земля, проданная Национальным олимпийским и спортивным комитетом, стала собственностью учреждения в январе 2007 года. Бывший примар Кишинева Серафим Урекян сообщил, что этот участок был бесплатно выделен НОСК для строительства штаб-квартиры.

"Было принято решение муниципального совета Кишинева о выделения земельного участка в престижном месте под строительства здания Национального олимпийского комитета. Это решение абсолютно законно. Они не имеют права продавать землю", - подчеркнул экс-примар Серафим Урекян.

Журналисты protv.md попытались побеседовать с директором строительной компании, которая купила землю у НОСК, чтобы выяснить стоимость сделки, а также узнать, что будет построено на участке, однако им не удалось найти его в офисе, а на телефонный звонок он не ответил.