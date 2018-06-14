Дьяков: Нэстасе и не думал становиться примаром, это сюрприз

Член Демократической партии Молдовы Думитру Дьяков полагает, что Андрей Нэстасе ни разу в своей жизни не предполагал, что станет примаром.

Он также добавил, что этот успех не обязательно повлияет и на парламентские выборы. Заявления были сделаны в интервью для Radio Europa Liberă, передает unimedia.info.

На вопрос о том, за кого он лично проголосовал на выборах примара Кишинева, Дьяков ответил, что был в отъезде и не мог принять участие.

"По счастливой случайности...я был в отъезде и это спасло меня от этого", ответил он.

"Сложившаяся ситуация оказалась шумной, это было не лучшее время, но это произошло. Важно то, что выборы должны быть демократическими. Это необычно, но давайте быть честными. Нэстасе ни разу в своей жизни не думал о том, чтобы стать примаром, просто подвернулся случай и он принял участие. Жизнь сделала ему сюрприз", заявил демократ.

Дьяков также добавил, что правительство не должно создавать проблем в отношениях с примэрией Кишинева.

"Не всегда подобные напряженности приводят к чему-то хорошему. После избрания у примара должна быть возможность проявить себя (...) Не обязательно, чтобы эта победа также повлияла на парламентские выборы", заключил Дьяков.