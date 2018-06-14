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Политика
Лянкэ: Слухи о том, что я причастен к краже миллиарда - слова на ветер
14.06.2018

Похоже, что Юрие Лянкэ вздохнул спокойно после того, как Антикорупционная прокуратура опубликовала документ, в котором излагается стратегия восстановления средств, похищенных у трех банков.

В связи с этим вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Юрие Лянкэ дал понять, что заявления некоторых политиков о том, что он был вовлечен в эту схему, оказались пустыми разговорами, передает stiri.md.

"Приветствую публикацию Стратегии восстановления похищенных финансовых ресурсов из банковского сектора (...) Наконец граждане Республики Молдова могут объективно увидеть события, произошедшие с 2007 по 2014 гг, в том числе - и за моей спиной, и которые способствовали хищению средств из трех банков", заявил Лянкэ.

По словам политика, можно заметить, как целые кампании по введению в заблуждение рушатся, а заявления популистских политиков, которые оказались вовлеченными в эту схему - не более чем пустыми словами.

"Сегодня мы живем в момент истины, момент, который подтверждает, что гарантии, предлагаемые правительством, которые я имел честь возглавить в 2014 году, были шагом верным и единственно возможным способом спасти Республику Молдова от финансового краха", заключил Юрие Лянкэ.


 
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