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Общество
Третий троллейбус временно отменят
14.06.2018

Третий троллейбус с сегодняшнего дня и до 25 июня временно отменят. А троллейбусы десятого и 24 маршрутов будут ездить с Рышкановки и Чекан только до центра. Это связано с тем, что на улице Букурешть в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску-Бодони будут проводить работы по очистке канализационной системы. По данным столичной мэрии, работы продлятся десять дней.

Власти также сообщают, что изменится и маршрут 2 троллейбуса - с улицы Георге Асаки он будет поворачивать на улицу Измаильскую. Объезжать участок дороги, на котором будут проводиться ремонтные работы, станут и микроавтобусы 101,125, 154 и 185 маршрута. Они будут курсировать по улицам Щусева и Когэлничану.


 
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