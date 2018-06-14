Парламент не поддержал инициативу ПСРМ о снижении акцизов на топливо

Демократы и их сателлиты не поддержали инициативу Партии социалистов о снижении акцизов на нефтепродукты в два раза.

Происходящие в последнее время события, связанные с решениями НАРЭ об увеличении цен на бензин и дизельное топливо и их последующей приостановкой или отменой, депутат ПСРМ Владимир Головатюк назвал невероятными, пишет aif.md

– На моей памяти впервые правительство в лице Министерства экономики подает в суд на независимого регулятора, НАРЭ, и вердикт суда – не приостановить, а отменить решение НАРЭ. Конечно, это не плохо. Но мы две недели назад обращали внимание, что проблема не столько в цене, сколько в регламентирующих документах. Опять принято решение о повышении цены, и через две недели ситуация повторится. Значит, надо что-то делать, – сказал социалист.

По его словам, правительство в лице Минэкономики и в целом показало свою неспособность решить эту проблему.

– Так давайте мы, депутаты, поможем. Мы внесли этот проект. Мы изучили калькуляцию, структуру цены. И предлагаем то, что можно сделать наиболее быстро – путем снижения акцизов. В 2008-2009 годах размер акциза составлял 1800 леев на тонну бензина, сейчас цена увеличилась практически в три раза, – добавил он.