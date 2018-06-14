В Британии обнаружены новые останки корабля "Президент", затонувшего в XVII веке

Найдены пушки и якорь торгового судна "Президент", затонувшего в 1684 году.

"Президент" считается одним из самых богатых затонувших кораблей, он вез груз бриллиантов и жемчуга из Индии, когда затонул в феврале 1684 года.

Первоначальные останки судна были обнаружены у берегов Корнуолла в 1989 году, тогда нашли 17 пушек и якорь. Сейчас нашли еще семь пушек и второй якорь, что позволяет восстановить последние часы корабля, сообщает Моя Планета.

Сооснователь общества морской археологии Корнуолла Марк Милбурн говорит: "Мы нашли новую часть корабля, это может стать ключом к разгадке его гибели. Пока свидетельства говорят в пользу того, что корабль сел на мель и затонул".

Специалисты оценивают стоимость груза в £8 млн, однако найти его будет не так просто. По словам Милбурна, это как искать иголку в стоге сена, потому что дно в этом районе покрыто галькой, которая постоянно движется под воздействием приливов. Пока археологи надеются отыскать дальнейшие подсказки рядом с обнаруженными пушками и якорем.



