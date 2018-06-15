Джеймс Петтит: Сделка по передаче земли под новое посольство США в Кишиневе будет прозрачной

Сделка по передаче земли под новое посольство США в Кишиневе будет корректной и прозрачной, - заверил посол Джеймс Петтит в интервью Publika TV. По словам дипломата, нынешнее здание посольства, построенное в 19-м веке, всех сотрудников вместить не может.

"Я могу подтвердить, что процесс будет выполнен строго по закону. Вопрос еще обсуждается с властями. В конце концов мы подпишем контракт, купим участок. Здесь никакого подарка не будет", - сказал посол США в Молдове Джеймс Петтит.

Посол отметил, что проект о передаче земли вынесен на публичное обсуждение, и окончательное решение тоже будет публичным. А новое здание построят в соответствии с архитектурными требованиями.

"Чтоб мы были вместе в одном здании, это очень важно. Мы построили красивое, современное здание в центре города, чтобы оно было доступно для всех", - добавил посол США в Молдове Джеймс Петтит.

Под новую дипмиссию планируют отдать давно заброшенный участок Республиканского стадиона, находящийся в государственной собственности. США открыли посольство в Молдове 26 лет назад.