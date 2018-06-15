Парламент отказался обсуждать инициативу о сокращении зарплат чиновникам

Инициатива фракции коммунистов о сокращении зарплат руководителям госорганов отвергнута в четверг парламентским большинством, которое даже отказалось включить законопроект в повестку дня пленарного заседания, передает Инфотаг.

Председатель фракции Инна Шупак сказала на пресс-конференции, что ряд руководителей госорганов получают необоснованно высокую зарплату - речь о десятках и даже сотнях средних зарплат по экономике.

Она напомнила, что еще в 2015 году партия пыталась продвинуть законопроект, который решил бы проблему, однако парламентское большинство неизменно игнорировало предложение.

«Инициатива предусматривает, что ежемесячная зарплата руководителей госорганов, бюджет которых принимается парламентом и правительством, не должна превышать 95 процентов от зарплаты тех, кто их назначил», - сообщила коммунист.

Также фракция предложила ограничить премии руководителей шестью среднемесячными зарплатами по экономике.

«Президент национального банка Молдовы Серджиу Чокля является самым высокооплачиваемым должностным лицом в стране, он получает ежемесячно 100 тысяч лей – 3500 лей в день, - сказала Шупак. - Молдова платит руководителю НБМ больше, чем другие страны, если учитывать ВВП. Директор НАРЭ Тудор Копач получает порядка 60 тысяч лей в месяц».

Профильная комиссия и правительство не дали заключение по инициативе, хотя проект был повторно зарегистрирован в парламенте еще 1 марта.

Депутат ПКРМ Олег Рейдман отметил, что высокая зарплата руководителей объясняется желанием правительства обеспечить неподкупность и независимость государственных учреждений, однако это не работает на практике: «Люди, получающие такие зарплаты, боятся ее потерять и готовы выполнять любые требования властей. Мы наглядно это видим на примере цен на топливо».

Члены ПКРМ отметили, что зарплаты депутатов в среднем составляют 8500 в месяц.