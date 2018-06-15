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Экономика
Государство дает субсидии работодателям, которые примут на работу безработных из уязвимых групп
15.06.2018

Работодатели, которые будут принимать на работу безработных из уязвимых групп, включая людей с ограниченными возможностями, смогут требовать  государственные субсидии для частичного компенсирования их заработной платы. Парламент принял на заседании в четверг, 14 июня, законопроекту о содействии занятости в окончательном чтении, передает IPN.

Проект предусматривает ежемесячные субсидии в размере 30% от средней заработной платы по национальной экономике за предыдущий год на шестимесячный период для каждого принятого на работу безработного.

Эти положения касаются следующих категорий безработных: лица в возрасте 50 лет и старше, лица, освобожденные из мест лишения свободы, жертвы торговли людьми после психологической и социальной реабилитации, люди, борющиеся со злоупотреблением психоактивных веществ, жертвами насилия в семье и других уязвимых категорий.

Субсидии также будут предложены для создания или адаптации рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, которые будут использоваться в индивидуальном трудовом договоре на неопределенный срок. В этих случаях 50% затрат на создание или адаптацию рабочего места, понесенных работодателем, будут компенсированы, а размер субсидии не будет превышать размер десяти месячных среднемесячных заработных плат за предыдущий год за каждую созданную или адаптированную работу.


 
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