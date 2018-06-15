Санду требует у Шора 200 000 леев за моральный ущерб

Лидер PAS Майя Санду заявила, что будет судиться с Иланом Шором за ложные обвинения, о чем уже уведомила Партию Шор.

«Процедура устанавливает отправку предварительного запроса, что я и сделала вчера, 13 июня 2018 года. Мы отправили электронное письмо Партии Шор, а так же заказное, через почту. Мы подали предварительное заявление в соответствии со статьями 15 и 16 Закона о свободе выражения, в котором мы попросили две вещи: опровергнуть ложную и дискредитирующую информацию, сказанную Иланом Шором 6 и 7 июня, и оплатить моральный ущерб в в размере 200 тысяч лей", - сказала Кристина Бужор, пресс-секретарь PAS, передает tv8.md.

Отметим, что 14 июня Илан Шор написал, что подал две жалобы в полицию на имя Майи Санду. В одной он просит начать уголовный процесс, обвиняя ее в нарушении прав, а во второй - в клевете и диффамации.

Ранее Шор намекал на коррумпированность Санду и о том, что она, будучи в команде Филата, получала от него деньги в конвертах. Лидер PAS опровергает эти заявления. Однако информацией заинтересовалась прокуратура.