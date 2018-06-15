Урекян: У Олимпийского комитета не было прав для продажи участка земли

Бывший примар Кишинева Серафим Урекян утверждает, что участок земли в самом центре Кишинев был бесплатно выделен НОСК на строительство штаб-квартиры и у учреждения не было права продавать его.

"Было принято решение муниципального совета Кишинева о выделения земельного участка в престижном месте под строительства здания Национального олимпийского комитета. Они не имеют права продавать землю", - подчеркнул экс-примар Серафим Урекян, сообщает mold-street.com

По словам экспертов по недвижимости, земельный участок, расположенный на улице Матеевич, недалеко от американского посольства, стоит 1,5-2 миллиона евро. Учреждение отказалось рассказать представителям СМИ о стоимости сделки, которая состоялась в начале мая, сообщает protv.md

О продаже участка земли, принадлежащего НОСК, не было объявлено публично.

НОСК не объявил о возможном аукционе продажи, а депутат Николае Журвски, который является председателем учреждения, отказался комментировать сделку.

"Оставьте меня в покое с этими участками. До свидания", - ответил Николае Журавски, председатель НОСК.