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Урекян: У Олимпийского комитета не было прав для продажи участка земли
15.06.2018

Бывший примар Кишинева Серафим Урекян утверждает, что участок земли в самом центре Кишинев был бесплатно выделен НОСК на строительство штаб-квартиры и у учреждения не было права продавать его.

"Было принято решение муниципального совета Кишинева о выделения земельного участка в престижном месте под строительства здания Национального олимпийского комитета. Они не имеют права продавать землю", - подчеркнул экс-примар Серафим Урекян, сообщает mold-street.com

По словам экспертов по недвижимости, земельный участок, расположенный на улице Матеевич, недалеко от американского посольства, стоит 1,5-2 миллиона евро. Учреждение отказалось рассказать представителям СМИ о стоимости сделки, которая состоялась в начале мая, сообщает protv.md

О продаже участка земли, принадлежащего НОСК, не было объявлено публично. 

НОСК не объявил о возможном аукционе продажи, а депутат Николае Журвски, который является председателем учреждения, отказался комментировать сделку. 

"Оставьте меня в покое с этими участками. До свидания", - ответил Николае Журавски, председатель НОСК.


 
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