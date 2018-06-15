Мнения политиков по поводу результатов новых местных выборов разделились

Представители различных политических партий расходятся во мнениях относительно итогов новых местных выборов в муниципиях Кишинёв и Бэлць. В то время как по мнению либералов и либерал-демократов победа Андрея Нэстасе в столице показала, что Молдова продолжает своё движение к ЕС, социалисты считают, что избранный примар столицы не справится в своей новой должности. Заявления были сделаны в эфире передачи „În profunzime” на телеканале Pro TV Chișinău, передаёт IPN.

Вице-председатель Либеральной партии Валериу Мунтяну утверждает, что первый тур местных выборов носил крайне политический характер, а второй тур был крайне геополитическим. „Жители Кишинёва, которые остаются авангардом демократии в Молдове для нашего дальнейшего движения в Европейский союз, заявили, в том числе и посредством этого голосования, что мы являемся европейцами, что мы должны идти в ЕС, что мы не должны уступать столицу ни Додону, ни Плахотнюку”, - заявил Валериу Мунтяну. Комментируя выборы в Бэлць, вице-председатель ЛП сказал, что русскоязычные избиратели прониклись идеей о том, что Партия социалистов не самостоятельна в своих решениях.

Депутат от либерал-демократов Юрие Цап считает, что теперь на избранном примаре муниципия Кишинёв Андрее Нэстасе лежит не только персональная ответственность, но и ответственность той партии, которую он представляет – партии Платформа „Достоинство и правда”, а также Партии действия и солидарности и Либерально-демократической партии, с которым он создал альянс на этих выборах. „Думаю, Андрей Нэстасе докажет, что он пришёл работать ради города, и он будет работать со всеми фракциями, со всеми политформированиями, включая центральные власти”, - заявил Юрие Цап.

Депутат от Партии социалистов Владимир Цуркан считает, что местные выборы существенно отличаются от парламентских. По словам депутата, он с сожалением констатировал, что по результатам местных выборов в проигрыше оказались жители Кишинёва и Бэлць. По его мнению, избранные примары не справятся на своих новых постах, да они и не хотят ничего делать. „Они уже видят себя участниками парламентской избирательной кампании. Проблемы граждан, какими были – такими и останутся. Избранные примары Кишинёва и Бэлць, к сожалению, не обладают опытом управления столь крупным хозяйством, каким являются эти города”, - отметил политик. По мнению социалиста, у них нет необходимых команд и конкретных взглядов относительно управления городом.