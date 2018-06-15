Повышение цен на топливо приведет к подорожанию продуктов

Высокие цены на топливо наносят сильный удар сельхозпроизводителям и перевозчикам. Кроме того, увеличение тарифов на бензин и дизельное топливо влечёт за собой рост цен на различные продукты. Такие мнения были высказаны участниками передачи „Acces direct” на телеканале NTV Moldova, передаёт IPN.

Гражданский активист Серджиу Унгуряну отметил, что высокая цена на топливо сильно бьёт по сельхозпроизводителям и перевозчикам. Помимо этого, уже известно, что сразу после того, как растёт стоимость топлива, увеличиваются и цены на хлеб, молоко и т.д. По его мнению, в нынешней ситуации Агентство по регулированию в энергетике поставлено в ситуацию, при которой оно отвлекает на себя всё недовольство общественности. „Здесь имеет место игра между различными ветвями власти. Понятно, что этого не должно быть, и я уже говорил, что нам нужно посмотреть, как было разработано положение об установке предельных цен, и внести в него изменения”, - сказал активист.

Депутат-социалист Григоре Новак считает, что у государства имеется достаточно рычагов для регулирования цен на топливо, независимо от колебаний цен на топливо на международном рынке. По его словам, если в 2009 году ставка акциза на бензин составляла 1800 леев на тонну, а на дизтопливо – 750 леев, то в настоящее время акциз на одну тонну бензина составляет 4961 лей, а на дизельное топливо – 2092 лея. „Эта колоссально большая цифра была увеличена искусственно. Если подсчитать, то с 2009 года до настоящего времени она увеличилось в три раза за одну тонну. Средняя зарплата в экономике составляла тогда 3140 леев, сегодня она составляет 6150 леев. То есть, бензин подорожал в три раза, а зарплата увеличилась вдвое”, - заявил депутат.

29 мая НАРЭ анонсировало подорожание топлива, вследствие чего водители, организовавшись в социальных сетях, провели две акции протеста. Манифестации состоялись, не смотря на то, что, по просьбе премьер-министра Павла Филипа, 1 июня НАРЭ приостановило действие своего решения и вернулось к ценам от 15 мая. 12 июня Суд муниципия Кишинёв, отделение Буюкань, приостановил действие выпущенного в тот же день приказа НАРЭ о повышении предельных цен на продажу бензина и дизельного топлива. 13 июня Агентство сообщило, что предельные розничные цены основных нефтепродуктов составят: 19,15 лея за литр бензина и 17,09 лея за литр дизельного топлива – на уровне цен, объявленных 15 мая.