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Киртоакэ полагает, что ЛП и PAS должна объединить усилия ради победы
15.06.2018

Экс-примар Кишинева Дорин Киртоакэ накануне, в эфире программы "Important" на телеканале TVC21, прокомментировал прошедшие и будущие выборы.

Говоря о грядущих парламентских выборах, Киртоакэ отметил, что следует создать ассоциацию с проевропейскими партиями, в том числе и PAS. Он заявил, что Либеральной партии и PAS следует объединить усилия для победы, независимо от различающихся взглядов, передает unimedia.info.

"Если бы в столице не было унионистов, мы бы не выиграли выборы примара. Мы должны объединиться в правую силу", заявил Киртоакэ.

Он также прокомментировал конфликт между лидерами партии Шора и PAS, отметив, что Илан Шор распространяет только информацию, которая может быть принята правоохранительными органами для несправедливого обвинения Майи Санду.

"Я думаю, что режим продолжает делать начатое, но теперь это делается по инерции и из-за глупости. Илана Шора попросили делать это и до начала выборов, и до того, как они будут спланированы. Он давно говорит, что якобы выбросил деньги Филата, которые дошли до Майи Санду. Он - клеветник, ложный обвинитель, дешевый инструмент и выполняет роль", заявил Киртоакэ.

Напомним, что в последние дни лидеры партии Шора и PAS обмениваются различными репликами и обвинениями.


 
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