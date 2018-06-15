С 1 сентября в школах введут предмет - "Цифровое образование"

Робототехнике, предпринимательству и логике в нашей стране начнут обучать уже с первого класса. Все эти дисциплины войдут в новый курс - "Цифровое образование". Читать его в школах начнут первого сентября.

Восьмиклассник Козмин Чорбэ занимается робототехникой четыре года. Он мечтает стать программистом, поэтому увлеченно осваивает цифровые технологии, передает publika.md

Развитие школьного цифрового образования - один из приоритетов правительства. Профильное министерство, Национальная ассоциация работодателей в области ай-ти и центр "Tekwill" подписали меморандум о сотрудничестве для развития информационного общества.

"Информационные технологии все больше проникают в нашу повседневную жизнь. Поэтому школа не может оставаться в стороне и должна предоставлять детям образовательную поддержку", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Мы хотим, чтобы наши дети с первого класса осваивали цифровые технологии, знали, что это такое и как используется", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.

Как утверждают в Минобразования, к 2020 году эту сферу ждет целый ряд изменений.

"Так как цифровое образование дети будут получать с первого класса, то, что сейчас называется "Информатикой", претерпит изменения. Как и многие другие предметы школьной программы", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

В рамках подготовки к введению предмета "Цифровое образование" планируется провести тренинги для более чем двух тысяч учителей и оснастить школы необходимым оборудованием.