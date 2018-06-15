Тариф на электричество могут снизить, а на воду - повысить

Тариф на электричество могут снизить, в то время как на воду и канализацию - повысить. Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрит сегодня запросы поставщиков.

Сейчас конечные потребители Gas Natural Fenosa платят один лей 99 банов за киловатт час электричества. Предприятие предлагает снизить тариф до 1,77 леев.

В свою очередь компания-поставщик электричества в северных районах страны хочет снизить тариф с 2,12 леев до 1,91 леев.

Поставщик воды, между тем, требует повысить стоимость услуги на 1,44 леев. Таким образом, за кубометр воды физические лица, возможно, будут платить 12,13 леев вместо нынешних 10,69 леев, а юридические - 25,90 леев.