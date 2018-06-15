В ООН обсудят резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья

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22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит резолюцию, предложенную Молдовой о выводе российских войск из приднестровского региона.
Власти Кишинева подали повторный запрос в Секретариат ООН изучить этот вопрос и он был принят, пишет publika.md.
В результате обсуждений, члены Генассамблеи решат, следует ли одобрять данную резолюцию.
Напомним, в четверг на трассе Тирасполь - Рыбница были замечены три колонны бронемашин Оперативной группы российских войск. Их сопровождали спецавтомобили приднестровской полиции.
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