Главная В ООН обсудят резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья 22 июня Генеральная Ассамблея ООН обсудит резолюцию, предложенную Молдовой о выводе российских войск из приднестровского региона. Власти Кишинева подали повторный запрос в Секретариат ООН изучить этот вопрос и он был принят, пишет publika.md. В результате обсуждений, члены Генассамблеи решат, следует ли одобрять данную резолюцию. Напомним, в четверг на трассе Тирасполь - Рыбница были замечены три колонны бронемашин Оперативной группы российских войск. Их сопровождали спецавтомобили приднестровской полиции.

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