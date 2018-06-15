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Слусарь: "Имеет место преднамеренное затягивание утверждение мандата избранного примара"
15.06.2018

Заместитель председателя партии "Платформа DA" Александру Слусарь убежден, что "имеет место преднамеренное затягивание утверждение мандата избранного примара, чтобы не дать Андрею Нэстасе вступить в должность". Об этом он заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту "ИНФОТАГ", который попросил прокомментировать решение суда - перенести заседание по утверждению мандата избранного примара Кишинева Андрея Нэстасе.

"С одной стороны социалисты кричат "Где примар?!", а с другой стороны подают абсурдные иски, чтобы потянуть время. Понятно, для чего это делается: чтобы замести следы, и принять все нужные решения до вступления в должность нового примара", - подчеркнул Слусарь.

Он напомнил, что социалисты, которые имеют наибольшую фракцию в Кишиневском муниципальном совете, подали иск в Высшую судебную палату (ВСП) в четверг, 14 июня, вечером, когда стало известно, что в пятницу суд Кишинева намерен утвердить мандат избранного примара. 

"Все это было сделано для того, чтобы юридически усложнить сегодня процесс признания мандата. Налицо тенденция и намерение затянуть это еще на день, затем на два и еще на три, пока все схемы не будут завершены или скрыты", - заявил Слусарь. 

Он сообщил, что есть сведения о том, что в эти дни принимаются важные решения в примэрии. 

"Именно сейчас, в период безвластия в примэрии, выдаются разрешения на снос зданий, на строительство, открываются торговые точки, принимаются другие сомнительные решения. Очевидно, они хотят воспользоваться ситуацией с целью извлечения выгоды", - подчеркнул представитель партии "Платформа DA". 

По его мнению, нынешние руководители примэрии и муниципальный совет также предпринимают шаги, чтобы создать хаос и вызвать недовольство населения.

"Они устроили транспортный коллапс в центре города. Отменили маршруты троллейбусов, продолжают незаконное строительство. Все это делается преднамеренно",- считает Слусарь.


 
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