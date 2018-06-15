Канду о "Гаудеамусе": "Что это за тип архитектуры, построенной на кладбище?"

Пока социалисты пытаются спасти дорогую горожанам муниципальную собственность, демократы борются с историческим прошлым.

Вице-председатель Демократической партии Молдовы, спикер Андриана Канду заявил, что памятники, установленные во времена Советского союза, для него не являются памятниками, поэтому могут подлежать сносу, пишет aif.md

Об этом председатель парламента заявил в рамках передачи на частном телеканале, комментируя ситуацию вокруг кинотеатра “Гаудеамус”.

– Я видел, что некоторые кричат, что ни в коем случае нельзя разрушать памятник архитектуры. Люди добрые, это кинотеатр “40 лет ВЛКСМ”, построенный на 40-летие комсомола. Что это за тип архитектуры? Советская, коммунистическая архитектура, построенная в честь 40-летия Комсомола, да еще и построенная на кладбище, – сказал он.

Заявление Канду возмутило представителей гражданского общества и экспертов. В частности, юрист Фадей Нагачевский написал на своей странице в соцсети, что, следуя логике Канду, сносу должны подлежать и здания парламента и правительства, ведь они, как и “Гаудеамус”, были построены во времена СССР.