Фадей Нагачевский: «Судьи КС – жулики, подыгравшие американцам, а власть ведет профашистскую политику»

«Рассматривая запрос депутатов Либеральной партии о признании неконституционным закона о функционировании языков, КС принял жульническое решение на грани конституционности», - считает юрист Фадей Нагачевский. Об этом он заявил в ходе передачи «Acces Direct» на телеканале НТВ Молдова.

«Судьи признали неконституционными одни статьи, касающиеся функционирования языков, а другие – устаревшими, - сказал Нагачевский. - Решение КС еще не опубликовано, и у меня вопрос: устаревшим судьи посчитали весь закон или только некоторые статьи? Вопрос актуальный, учитывая, что некоторые депутаты-демократы, к примеру, Серджиу Сырбу, убеждают, что закон не является устаревшим и остается в силе, а речь идет о положениях, касающиеся понятия МССР».

Событие произошло в политическом контексте, подчеркнул юрист: «Правые партии пользуются поддержкой Евросоюза, левые - России. Правящий режим, подчиненный ДПМ, не пользуется поддержкой ни с одной стороны. Он может рассчитывать разве что на поддержку США и вынужден прибегать к крайне радикальным акциям, учитывая специфику политики американцев. Это делает власть, легитимность которой не признана на европейском уровне. Молдавский парламент потерял доверие международного общества, не говоря уже о правительстве. Европа критикует и институт молдавского президента, не соглашаясь с его позицией по ряду вопросов. В этих условиях власть подставила под удар Конституционный суд – единственный орган, который еще считается законным на международном уровне. Похоже, хотя лишить авторитета и эту структуру».

Нагачевский выразил сожаление в связи с тем, что КС легко согласился принять участие в этой игре, приняв решение, которое должно удовлетворить США: «В принципе, речь идет всего лишь о бумажке, которой нужно было размахивать перед некоторыми американскими сенаторами для дальнейшей финансовой и политической поддержки ДПМ со стороны американцев. Молдавские власти попали впросак - в обществе вновь вскипели страсти вокруг этнолингвистического вопроса, заложена бомба с непредсказуемыми последствиями».

Нагачевский считает, что нужно внести изменений в законы, касающиеся языковых вопросов. Однако этим должны заниматься депутаты парламента, а не судьи КС.

«Обращение либералов судьи КС должны были отвергнуть, переадресовав его в парламент для решения чисто технических моментов, касающиеся названия страны и ряда других, - сказал Нагачевский. – Общеизвестно, что давно существует Республика Молдова, а не МССР: зачем нагнетать страсти, считая законы о языках устаревшими и аннулируя некоторые их положения? В последнее время в решениях КС присутствует больше политический фактор, чем юридическое обоснование. Между тем КС – политико-юридический орган. В политической линии судьи должны придерживаться политики власти, а в юридической – санкционировать власти в случае отклонений от конституционных норм. Мы же видим, что КС – чисто политический орган. Решение было принято судьями с единственной целью удовлетворить США – другого объяснения этому политическому шагу я не могу найти».

Молдавские власти сознательно позволяют втягивать себя в геополитические войны между США, Европой и Россией. «Евросоюз сейчас хочет стать зоной влияния в борьбе между США и Россией, - сказал Нагачевский. – Атаки Америки и Европы против России преследуют геополитические и экономические цели. С какими целями Молдова атакует Россию и чьи интересы защищает – никак не могу этого понять. Мы должны воспользоваться возможностью превратить зону между двумя большими мировыми силами в регион, стабильный с политической и экономической точки зрения. Но Кишинев впадает в крайности, не сознавая того, что в любой момент, когда политические или экономические интересы ЕС или США из-за нас будут под угрозой, мы тут же получим пинок под зад. Это может произойти в любой момент, как только европейцы и американцы найдут с Россией точки соприкосновения. Мы разрушаем свое государство, подставляя под удар уже и Конституционный суд».

Кишинев ведет фашистскую политику, говорит юрист: «Что сделал Гитлер, чтобы объединить страну? Объявил евреев главным врагом Германии. Сегодня Евросоюз определил Россию своим главным внешним врагом. Мы поддержали ЕС в этой войне, не осознавая, что Молдова крайне мала и слаба, чтобы втягиваться в геополитические битвы против России. Власть, потерпев полный крах во всех затеянных реформах, сместила акценты на идеологию, определив Россию как врага, угрожающего безопасности и суверенности нашей страны».

С юридической точки зрения мы должны дождаться публичного оглашения полного текста решения КС, чтобы понять, что нам хотели разъяснить судьи, резюмировал Нагачевский: «Не исключаю, что прозвучит и обращение к парламенту. В то же время со стороны депутатов должно прозвучать заявление к гражданам. Фракция социалистов выступила с инициативой принять декларацию, которая утихомирит страсти. Однако правящее большинство побоялось ее поддержать. Некоторые партии и политики пытаются нажить политический капитал, спекулируя на этом решении КС. Если парламент будет и дальше отмалчиваться по вопросу статуса русского языка, ситуация может накалиться и даже выйти из-под контроля».