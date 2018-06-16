Дело о невозвратных кредитах из "ВЕМ" передано в суд

Антикоррупционная прокуратура направила в пятницу в суд очередное, уголовное дело о выводе денег из "Banca de Economii".

Как сообщили "ИНФОТАГ" в генпрокуратуре, речь идет бывшем председателе банка Григории Гачкевиче и четырех членах кредитного комитета банка. Это Ана Визитиу, Александр Мишов, Леонид Белибов и Михаил Беженарь. В 2007-2012 годах в нарушение правил кредитования, они выдали невозвратные кредиты 52 экономическим агентам на общую сумму почти в 2,2 миллиарда лей. Их действия нанесли финансовому учреждению ущерб в особо крупных размерах. Согласно законодательству кредитный комитет обязан был вмешаться и прекратить предоставление кредитов с немедленным восстановлением предоставленных финансовых средств, однако ответчики не предприняли действий в этом направлении.

Экс-председатель кредитного комитета "Banca de Economii" признал свою вину.

Всего Антикоррупционная прокуратура направила в суд 14 уголовных дел по обвинению в совершении нескольких эпизодов получения кредитов. В настоящее время бывший председатель кредитного комитета "BEM" находится под стражей, а его сообщники на время следствия остаются на свободе.

В целях возмещения ущерба, причиненного "Banca de Economii", наложено несколько арестов, в том числе на имущество, находящееся в собственности обвиняемых. Им грозит штраф или лишение свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Уголовное преследование по другим эпизодам, касающихся предоставления в разные периоды невозвратных кредитов из Banca de Economii, продолжается.