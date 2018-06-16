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Вывод иностранных войск с территории Молдовы будет рассмотрен 22 июня в ООН
16.06.2018

22 июня проект резолюции о полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова будет рассмотрен на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновски на пресс-конференции, IPN.

„У нас уже есть около десяти государств, которые были соавторами данного проекта резолюции”, - отметил министр. По словам Тудора Ульяновского, хотя это проект, основанный на обязательствах, взятых на себя Российской Федерацией, ожидания заключаются в том, чтобы страны ООН предложили поддержку, основанную на принципах международного права и принципах Карты ООН, демонстрируя солидарность с требованием Республики Молдова.

Молдавские власти настаивают на безусловном и полном выводе оперативной группы российских войск в силу их незаконного пребывания на территории Республики Молдова, а не ротационного контингента, который является частью военной составной Объединенной контрольной комиссии, дислоцированной в восточных районах. Или, по словам министра, эта путаница сознательно создается много раз, чтобы ввести общественное мнение в заблуждение.

Глава молдавской дипломатии также сказал, что власти страны последовательно выступают за вывод воинских формирований Российской Федерации со своей территории, так как они являются остатками бывшей советской 14-й армии, реорганизованной в 1995 году в так называемую оперативную группу российских войск.


 
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