Шор обвинил Санду во лжи, та в ответ доказала, что лжет сам Шор

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Новая перепалка в соцсетях между Иланом Шором и Майей Санду. В очередной раз мэр Оргеева обвинил лидера Партии Действия и солидарности (PAS) во лжи. На сей раз речь идет о том, что Майя Санду сообщила о высылке на электронную почту Шора предварительного запроса, в котором требует опровержения дискредитирующей ее информации, а также возмещения морального ущерба в размере 200 тысяч леев.
«Ты заявляешь по всем каналам, что прислала нам гневное письмо, а мы тут сидим весь день и весь вечер, ждем, волнуемся - а от тебя ни весточки!
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