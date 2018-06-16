Шор обвинил Санду во лжи, та в ответ доказала, что лжет сам Шор

Новая перепалка в соцсетях между Иланом Шором и Майей Санду. В очередной раз мэр Оргеева обвинил лидера Партии Действия и солидарности (PAS) во лжи. На сей раз речь идет о том, что Майя Санду сообщила о высылке на электронную почту Шора предварительного запроса, в котором требует опровержения дискредитирующей ее информации, а также возмещения морального ущерба в размере 200 тысяч леев.

«Ты заявляешь по всем каналам, что прислала нам гневное письмо, а мы тут сидим весь день и весь вечер, ждем, волнуемся - а от тебя ни весточки!

Голубями письмо посылала, аль в бутылочке? Так как в нашем электроном почтовом ящике ничего нету - вот и скрины в подтверждении. Ну да ладно, видимо еще дойдет твоя весточка, а пока, из интервью я понял, что ты оценила себя в 200 000 леев? А говорила: не продаешься», - написал Илан Шор в Фейсбуке.

В ответ на обвинения, лидер PAS представила доказательство того, что запрос был направлен как по интернету, так и через Почту Молдовы. «Советую Шору не волноваться так сильно, почистить Е-майл и спокойно ожидать заслуженного наказания – тюремного заключения, которое обязательно последует», - написала Майя Санду.



