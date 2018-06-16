50 тысяч агентов ФСБ освобождают захваченную Молдову

Сергей Ткач

Дурили и дурить будем: молдавская власть снимает с себя вину за «кражу века» и утверждает, что захват государства - это небылицы

Для молдавских демократов результаты досрочных местных выборов в Кишиневе и Бельцах оказались чем-то вроде нокдауна. После сокрушительного удара руки и ноги политического бойца не слушаются, координация движений нарушена, в голове – туман. Поэтому его ответные удары неэффективны и неточны. Такое ощущение возникает, если внимательно присмотреться к действиям руководителей ДПМ, власти в целом и аффилированных СМИ, выступивших с реакцией на недавнее электоральное поражение.

Демократы пытаются укрыть свои самые уязвимые места, и не допустить, чтобы противник смог добить их несколькими новыми «хуками».

В качестве упреждающих действий или блоков защиты применены две крупные информационные акции.

ДПМ прикрывает слабые места

Первое слабое место и главная мишень для будущих атак оппонентов – «кража века».

Прошло почти четыре года, а миллиарды, уплывшие за рубеж, не возвращены. «Абсолютно честные люди», как назвал их премьер Филип, в докладе группы компаний «Kroll» не названы. Власть по-прежнему (как минимум полтора года) кормит общество разговорами о «стратегии» взыскания денег оттуда, откуда они никогда не возвращаются. Все это убедило общество в том, что главные организаторы мошенничества руководят страной.

Для того, чтобы отвести от себя удар, власть решила изобрести нового козла отпущения, потому что трюк с Владом Филатом исчерпал свой ресурс. И обществу было предложено худшее из объяснений: кражу века организовала Москва в лице опаснейшей из организаций – ФСБ.

По-видимому, расчет состоял в том, что семя ляжет в «удобренную» почву. США обвинили Россию в том, что она вмешалась в выборы и протолкнула на должность Дональда Трампа. Великобритания - в победе сторонников выхода из ЕС, а потом в покушении на бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля. Франция и Германия также упрекали Москву в попытке повлиять на выборы. На Украине - в «убийстве» воскресшего на второй день журналиста. Причем ни в одном случае убедительных, ясных и однозначных доказательств представлено не было.

Так почему бы не свалить на ФСБ и молдавскую кражу века? И даже более того, почему не объявить, что массовые протесты граждан 2015 года, на которых народ потребовал посадить воров-олигархов в тюрьму, финансировались из украденных денег и поддерживались российскими спецслужбами?

Второе слабое место нынешнего режима – это захват государства. ДПМ фактически контролирует в стране все органы государственной власти. Самые важные – парламент, правительство, генпрокуратура, СИБ и остальные силовые структуры, суды и СМИ. В такой ситуации впору говорить не о демократии, а о диктатуре. Тем более, что преследование политических оппонентов, правозащитников и гражданских активистов признал даже американский госдеп. И вот, извернувшись, политики и масс-медиа Демпартии представили свое поражение на выборах в Кишиневе и Бельцах как «убедительное доказательство» того, что захват государства ДПМ – это миф. И якобы теперь в Молдове сформировалось несколько центров власти, а в президентуре и столичной администрации воцарилась оппозиция. Это ли не триумф демократии?

Шпионские игры

Из чего же состряпан новый миф об организации банковского мошенничества Москвой и каков конечный результат игры в поиски российских шпионов?

Во-первых, власть пытается связать в единое целое так называемый «российский ландромат» и вывод средств из банковской системы Кишинева в единое целое. Якобы на Молдове отрабатывались новые изощренные преступные схемы отмывания денег.

Утверждается, что это была атака на молдавскую власть с целью помешать ей идти по пути евроинтеграции и подписать соглашение об ассоциации с ЕС. А банковское мошенничество было организовано группой в составе Филата-Шора-Платона. К ним присоединяют и экс-депутата Кирилла Лучинского.

Спикер Канду открыто называет бизнесмена Вячеслава Платона очень важным агентом ФСБ. К сотрудникам российских спецслужб «эксперты» ДПМ причисляют и бизнесмена Илана Шора.

Во-вторых, якобы эти люди на средства, украденные из банков, финансировали протесты 2015 года. Аффилированные власти лица утверждают, что были созданы НПО, электронные СМИ, наняты журналисты и блогеры для раздувания антиправительственных митингов. Также утверждается, что российские спецслужбы по разным каналам финансировали протестную деятельность ПСРМ и «Нашей партии» Ренато Усатого.

Таким образом, обществу навязывается вывод о том, что и пресловутая «кража века», и массовые протесты граждан в 2015 году против коррупции, воровства и власти олигархов - спецоперация ФСБ. А главная мишень Кремля - ДПМ и ее руководство, ставшее олицетворением прозападного курса.

Миллиарды России

То, что «кражу века» пытаются связать с выводом денег из России через Молдову - не случайность, так как утечка из России миллиардов долларов является фактом общеизвестным. Но важно обратить внимание на то, что в самой России этого никто не скрывает, так как государству преступные схемы наносят существенный урон.

Здесь против организаторов преступных схем возбуждены уголовные дела, а нацбанк России ликвидировал все банковские структуры, участвовавшие в отмывании денег. По общим оценкам, за годы независимости из России было выведено порядка 800 миллиардов долларов. В рамках «ландромата», как утверждают журналисты, проводившие расследование, в 2010-2014 годах из России через Молдову было выведено около 20 миллиардов долларов, что-то около 4 миллиардов ежегодно.

Вокруг этой истории в молдавских и западных СМИ было поднято много шума. Якобы схему удалось раскрыть благодаря удивительной настойчивости международного консорциума журналистов. Главным успехом акции стало упоминание в материалах дела племянника Владимира Путина. Разумеется, после этого стало понятно, зачем финансировалось и проводилось расследование: поиск «миллиардов Путина» и создание отталкивающего образа России. Если это не так, то почему с еще большим усердием «консорциум» не разоблачает Запад?

Глобальная машина Запада по отмыванию денег

Этот вопрос возникает, если мы впишем российскую историю в общий мировой контекст отмывания денег и «оптимизации налогообложения».

В ЕС, куда так стремится Молдова, ежегодно финансовая «прачечная» обрабатывает более триллиона евро. То есть российские 5 миллиардов, которые проходили ежегодно через Молдову, - всего лишь полпроцента от того, что отмывается в странах ЕС. И при таких масштабах западные СМИ назвали российско-молдавский ландромат«глобальной прачечной».

О размерах мировой системы отмывания денег говорят цифры, приведенные TaxJusticeNetwork и известным экспертом Джеймсом Генри. Перед экономическим кризисом 2008-2009 годов финансовая олигархия спрятала в оффшорах и налоговых гаванях от 20 до 30 триллионов долларов. То есть половину мирового ВВП. Безусловно, пришли эти деньги из крупнейших экономик мира: США, ЕС, стран юго-восточной Азии. «Оптимизацией» занимаются даже иконы американского бизнеса, например, «General Electric» или «Apple». Последняя благодаря «дочке» в Ирландии спасла от налоговых выплат 44 миллиарда.

Во время предвыборной кампании, чтобы понравиться избирателям, Барак Обама раскрыл секрет Полишинеля: «На Каймановых островах есть здание, в котором располагаются 12 тысяч американских корпораций. Это самое большое мошенничество в мире». Но после вступления Обамы в должность ничего не изменилось. Это говорит нам о том, что президенты, главы правительств, руководители ЕС давно представляют интересы мегакорпораций и финансовой олигархии.

В рамках истории российско-молдавского ландромата мировой контекст нам показывает, что главный инструментарий в отмывании денег создан Западом и им контролируется. Оффшорные юрисдикции изначально создавались, чтобы можно было тайно отмывать миллиарды и делать их недосягаемыми для тех государств, где они были украдены. И в треугольнике «Россия-Молдова-Запад» первая является потерпевшей стороной. А Молдова?

Молдавская власть и отмывание денег

В свете того, что было сказано выше, утверждения молдавских провластных «экспертов» и блогеров о том, что Молдова стала полигоном для испытания новых технологий отмывания денег, выглядят смешными. Схемы давным-давно известны и используются многие годы.

Намного интересней и важнее для общества другой вопрос: как получилось, что на протяжении всех лет евроинтеграции финансовая и правоохранительная система, а также суды с легкостью включились в финансовые мошенничества? Где были Нацбанк, генпрокуратура, вся власть в целом и политическая элита? Она была обманута злоумышленниками - или была частью схемы, получая свой процент от махинаций?

Правильный ответ на этот вопрос заключается в том, что все структуры молдавского общества и государственные институты предельно коррумпированы. И никакие мошенничества были бы невозможны без одобрения и участия политической элиты. Кто правил в это время страной, также известно: ДПМ, ЛДПМ, ЛПМ.

Вот как еще в 2012 году объяснил, почему, например, была неэффективной деятельность ЦБЭПК его директор Виорел Кетрару, назначенный по квоте ДПМ: «Давление было всегда. Оно оказывалось не только на меня. Были различные попытки со стороны депутатов, министров и других людей. Они пытались различными способами и методами вмешаться в расследование, приглашая офицеров на тайные встречи и так далее».

О нравах молдавской элиты можно судить и по резонансному убийству на элитной охоте в 2012 году с участием генпрокурора, депутатов, руководителей судебной системы. Поэтому ответственность за финансовые мошенничества следует разделить. Второстепенную роль играли «технические исполнители», а основная вина лежит на людях, облеченных властью: на руководстве страны и лидерах правящих партий. ДПМ - главная. Но, как видим, именно эта политическая сила пытается переложить вину за преступления на внешних игроков, в частности, российские спецслужбы.

Почему «Banca de Economii» все же утонул?

Но, может быть, в истории с «кражей века» власть сделала все, чтобы предотвратить финансовое мошенничество?

Вспомним, что в начале 2013 года молдавский парламент создал специальную следственную комиссию по изучению ситуации в «Banca de Economii». Комиссия выяснила, что в банке накоплено плохих кредитов на сумму более миллиарда лей и необходимо оздоровить ситуацию. Руководитель комиссии Олег Рейдман тогда заявил, что «единственным и самым надежным способом преодоления проблемы является стопроцентная национализация банка».

Однако представители ЛДПМ и ДПМ настояли на приватизации банка с сохранением за государством 33-процентного блокирующего пакета акций. Решение о приватизации приняло правительство Юрие Лянкэ.

Также в 2013 году по запросу генпрокуратуры была создана секретная межведомственная рабочая группа для мониторинга ситуации в банковском секторе. Объектом особого внимания был системообразующий «Banca de Economii». В группу вошли представители генпрокуратуры, СИБ, НБМ, национального центра по борьбе с коррупцией и др. Обширное досье было направлено руководству страны. Из материалов следовало, что доля государства в «BEM» была выкуплена за счет денег самого банка.

Но никто из высших руководителей государства (Тимофти, Лянкэ, Корман, Гурин, Дрэгуцану) палец о палец не ударил, чтобы пресечь масштабное мошенничество. А летом 2014 года Илан Шор доложил о ситуации в «ВЕМ» лидеру ДПМ Владу Плахотнюку, взявшему дело под свой контроль. То, что произошло дальше, всем известно. Если принять версию, распространяемую сегодня демократами, то выходит, что все высшее руководство страны тогда послушно выполняло приказы, поступающие из ФСБ. Потому что в ситуацию оно вмешалось только тогда, когда деньги были уже украдены.

50 тысяч агентов ФСБ

Как-то не очень вяжутся с фактами и заявления демократов о том, что «рука Кремля» дирижировала протестами в Кишиневе.

Кто учредил гражданскую платформу «DA»? Среди известных имен - ОазуНантой, Игорь Боцан, братья Нэстасе, Анжела Арамэ... Никто из этих людей ранее не был замечен в поддержке России.

Или, может быть, агентами ФСБ были около 50 тысяч рядовых граждан, которые добровольно вышли в сентябре 2015 года на митинг оппозиции? Некоторые с флагами ЕС и Румынии. Или участники конфликта на Днестре, митинговавшие со всеми, также находятся на службе ФСБ? Или можно назвать пророссийскими телеканалы ТВ 8 и JurnalTV, освещавшие протесты? И поэтому их деятельность поддерживается западными фондами? А какие НПО специально были созданы Москвой для организации протестов?

Однако в чем нельзя не согласиться с демократами - Россия не приветствует курс нынешнего режима на ассоциацию с ЕС и сближение с НАТО в ущерб интересам граждан. И до подписания соглашения с Брюсселем Москва постоянно об этом предупреждала, отмечая, что решение - внутреннее дело страны. И в своих прогнозах, кажется, не ошиблась: потому что «молясь» на евроинтеграцию, страна расшибла себе лоб.

Небылицами молдавский народ сыт по горло

Однако самыми забавными выглядят заявления представителей ДПМ о том, что Молдова более не является «захваченным государством» и что якобы об этом свидетельствует победа оппозиции на досрочных местных выборах.

Влад Плахотнюк даже сказал, что «сегодня не существует единого полюса власти в Молдове». И привел в пример избрание Игоря Додона президентом. Неужели демократы не согласовывают между собой то, что говорят? В это же время Канду заявил украинским журналистам противоположное: роль президента «декоративная», а компетенции у него какие-то есть, «но очень маленькие». И вообще Додона скоро привлекут к ответственности за госизмену.

Все может быть. Мы же знаем, что ДПМ трижды отстраняла главу государства от должности. Причем способами, не предусмотренными Конституцией. Говорите, не существует единого «полюса власти»?

На самом деле молдавское государство станет свободным только если нынешний, захваченный демократами, парламент будет распущен, правительство отправлено в отставку, назначен независимый и честный генпрокурор. И названы только первые шаги.

Остальные варианты - от лукавого. Небылицами молдавский народ сыт по горло.