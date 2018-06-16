Чубашенко: Канду видит себя во главе «крестового похода» против России

Андриану Канду явно тесно в одежде фина своего нанаша Плахотнюка, его младшего бизнес-партнера, посаженного им в кресла спикера и вице-председателя ДПМ. Канду претендует не просто на второстепенную роль крестника координатора, но ни больше ни меньше на ведущую партию предводителя нового «крестового похода» против России, всего российского и русского. На свою войну с «плохими русскими» Канду зовет народы всего региона — молдаван, румын, украинцев, грузин и другие — и пытается заручиться поддержкой своей авантюры в Вашингтоне и Брюсселе.

Животная русофобия и латентный унионизм как идеология, помноженные на цинизм, лицемерие, хитрый и коварный ум наглого финансиста-юриста, презрение беспринципного капиталиста-либерала к черни делают Канду подходящим претендентом на роль кондукатора «проевропейской» коалиции, основанной на общем знаменателе низменной ненависти к русским. Но на пути Канду к роли такого предводителя неожиданно встал его собственный нанаш Плахотнюк.

Если для гражданина России Плахотнюка демонстрация русофобии — это просто еще один инструмент для манипуляций с целью удержать свои позиции в политике и бизнесе, то Канду — русофоб идейный, нутряной, хоть и ловко маскирующий свою ксенофобию под фальшивой улыбкой «истинного европейца» и лицемерными разглагольствованиями про «европейские ценности» и «патриотизм», на которые якобы покушается Россия с ее «гибридной войной». Плахотнюку «борьба с русскими танками» нужна только для того, чтобы доказывать Западу свою полезность в структуре «проевропейской» власти в Кишиневе, убеждать американцев с европейцами в том, что без такого отмороженного координатора, как он, который только и в силах сдерживать натиск России в Молдове, им никак не обойтись. Канду готов бороться со всем российским и русским по-настоящему, без притворства.

Канду остервенело продвигает в парламенте все антироссийские законы, постановления и заявления. В Вашингтоне, оседлав модную антироссийскую волну, он льет бальзам на души сенаторов и конгрессменов, которые ненавидят Россию так же, как и он. «Мы с вами одной, русофобской, крови», — говорит им Канду. И ему аплодируют. Если же все это еще и смазать хорошо проплаченным лоббистским лубрикантом, то аплодируют еще громче.

Канду готов начать уголовное преследование молдавских политиков, которые, как мерешится ему в его болезненном воображении, «работают на Россию». Он не остановится перед развязываним гражданского конфликта с сотнями тысяч молдавских граждан и с целыми регионами, которые не приемлют его русофобии, и готовы давать ей отпор. На днях Канду договорился до того, что предложил Украине и Грузии совместно подать в международный суд иск к России о взыскании многомиллиардной компенсации за «оккупацию». Прогрессирующая русофобия Канду вызывает опасения за его психическое здоровье. Если так пойдет дальше, то не исключено, что он выбросится из парламентского окна с криками «The Russians are coming!», и где тогда «крестный отец» найдет замену такому ценному «консильери»?

После провала на выборах примаров Кишинева и Бельц позиции Плахотнюка сильно ослабели. Его ставка на одномандатные округа оказалась битой. Ни у Плахотнюка, ни у Канду, ни у других статусных демократов нет ни малейшего шанса победить ни в одном из одномандатных избирательных округов, даже в своих родных Ниспоренах. Американцы поставили цель максимально поднять в большом прозападном блоке долю партий Майи Санду и Андрея Нэстасе и до предела опустить «пакет акций» ДПМ. И они этой цели добьются. Американцы уже говорят о создании после выборов новой «проевропейской» коалиции. Понимая, что сколотить и в следующем парламенте послушное «большинство» из предателей и перебежчиков не получится, но уже не имея возможности перейти к открытым репрессиям против всех оппонентов, о новой «проевропейской» коалиции вынуждены были заговорить и Плахотнюк с Канду.

Когда западные кукловоды в очередной раз соберут в кишиневском аэропорту своих молдавских подопечных для формирования очередного АЕИ, «чистые евроинтеграторы» могут сказать уважаемым гостям: «Во имя светлого европейского будущего Республики Молдовы мы готовы наступить на горло собственной песне и пойти на такую коалицию, тем более, что вы так на этом настаиваете. Но вы сами понимаете, что мы не можем сесть в одну лодку с такими «грязными» и одиозными персонажами, как Плахотнюк, с теми, кто захватил государство, украл миллиард, столько лет издевался над народом и профанировал наш европейский выбор». А Плахотнюк, со своей стороны, будет твердить (уже твердит): «Возьмите меня с собой, я же свой, я Плохиш, я буржуинский!». Западники поймут и тех, и других, и предложат ДПМ войти в коалицию с PAS и DA, но без Плахотнюка, а Плахотнюку предложат на выбор два варианта: или он сам садится в спасательную шлюпку и гребет с «проевропейского» корабля куда глаза глядят, или они просто выбрасывают его за борт.

И вот тогда для Канду наступит его звездный час. Он возьмет на себя роль преемника Плахотнюка и гаранта интересов своего нанаша в новой «проевропейской» коалиции. Это не будет предательство «крестного отца». Это будет его физическое спасение. Это будет великодушный и самоотверженный акт благодарности перед покровителем. Это будет сохранение их общих, Плахотнюка с Канду, бизнесов, схем и строек. Они уже запустили, и еще планируют запустить, столько проектов — не бросать же все это на полпути. Может быть, взамен Канду попросит увеличить свою долю в их общем бизнесе. Это будет справедливо. В конце концов, даже в мафии рано или поздно консильери может сменить «крестного отца». Это естественный процесс смены поколений.

Сделав ставку на русофобию, Канду все очень четко просчитал. Во-первых, это состояние души для него органично, и ему не надо притворяться. Во-вторых, Запад любит русофобов. Ты можешь быть фином Плахотнюка, но если ты будешь истерично махать флагом «крестового похода» против России, тебя не бросят.