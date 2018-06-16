При уплате штрафа в 3-х дневный срок не будут начисляться штрафные очки

Срок уплаты половины установленных штрафов будет увеличен с 72 часов до трех рабочих дней.

Данные изменения содержатся в проекте по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях, который был принят сегодня парламентом в первом чтении, передает moldpres.md.

Согласно законопроекту, нарушителям, которые оплатят штраф в течение 3 рабочих дней, не будут начисляться штрафные очки.

По мнению авторов законопроекта, введение этой поощрительной меры поспособствует устранению коррупционных рисков, поскольку обладатели водительских удостоверений, которые накопили критическое количество штрафных очков, пытаются незаконно избежать наказания.

В то же время, Кодекс о правонарушениях будет дополнен новой главой - Упрощенные процедуры признания и рассмотрения правонарушения. Таким образом, документ, на основании которого человек будет наказан, должен быть выписан в виде решения констатирующего субъекта.

Еще одна поправка к Кодексу предусматривает, что водитель будет лишен права вождения, но водительские права останутся у него, и ему не нужно будет оформлять временное водительское удостоверение, а отметка о лишении водителя прав будет зафиксирована в базе данных НИП, которая доступна для всех сотрудников, занимающихся безопасностью дорожного движения.

Также водителей будут наказывать за перевозку детей в возрасте до 7 лет с нарушением положений Правил дорожного движения.

Еще будет введено наказание за нарушение требований законодательства об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями, касающихся выявления, учета и поддержки детей, находящихся в ситуации риска и детей, разлученных с родителями, определения статуса ребенка и содействия между органами опеки и попечительства. Субъектами ответственности за правонарушения станут местные органы опеки и попечительства и территориальный орган опеки и попечительства.

Выполнение работ по реконструкции либо других работ, сопровождающихся шумом, в помещениях и в жилых домах в промежуток между 18.00 и 8.00 будет наказываться штрафом и в отношении физических лиц, и в отношении юридических лиц.

Законопроект подлежит рассмотрению и утверждению в окончательном чтении.