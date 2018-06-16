Автомобилисты проведут в субботу новую акцию протеста против повышения цен на топливо

В субботу автомобилисты проводят новую акцию протеста против повышения цен на топливо. На призыв в социальных сетях откликнулось уже более тысячи человек.

Инициаторы акции протеста намерены ее провести, несмотря на решение суда, который во вторник отменил решение Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) о повышении цен на бензин и дизельное топливо. По мнению инициаторов акции, решение суда свидетельствует о том, что методология расчета цен на топливо не обоснована и не транспарентна. Гражданские активисты считают, что ряд экономических агентов, близких к власти, на протяжении многих лет получали сверхприбыль за счет завышенных цен на топливо, передает infotag.md.

В ходе акции, ее участники намерены добиваться снижения акцизов на топливо. Они отмечают, что «никто не знает, как тратятся полученные за счет акцизов деньги, так как акцизы, налоги и штрафы выросли, а дороги лучше не стали».

31 мая НАРЭ отменило собственное решение о повышении цен на топливо, принятое 29 мая. Таким образом, НАРЭ отреагировало на просьбу премьер-министра Павла Филипа. Через две недели, 12 июня НАРЭ снова повысило цены на бензин и дизельное топливо. На этот раз решение было отменено в тот же день судом, по запросу министерства экономики и инфраструктуры. Таким образом, сейчас продолжают действовать цены, установленные 15 мая, несмотря на положения законодательства о пересмотре цен НАРЭ каждые две недели.

В субботу, 2 июня, в Кишиневе состоялась первая массовая акция протеста против повышения цен на топливо. Сотни автомобилистов собрались на площади Великого Национального собрания, после чего совершили автопробег. После этого, члены инициативной группы заявили, что будут проводить такие акции периодически, чтобы добиться справедливых цен на топливо.

Руководство НАРЭ не согласно с обвинениями и утверждает, что рассчитывает цены в строгом соответствии с утвержденной правительством два года назад методикой.