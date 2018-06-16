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Экономика
Авиаперевозчик Tarom запустит рейс со 2 июля
16.06.2018

Румынская авиакомпания Tarom запустит рейс Кишинев-Тимишоара со 2 июля 2018 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Рейс будет осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билета составит от 50 евро с учетом всех сборов в одну сторону и от 95 евро – в обе стороны.

На днях стало известно, что авиакомпания Tarom отказалась от запуска рейса Кишинев-Констанца, который должен был состояться 1 июня этого года. Представители компании рассказали журналистам, что решили пока отказаться от этого направления «по коммерческим причинам».


 
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