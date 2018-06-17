В устрашающий список десяти быстро вымирающих стран включили Молдову

Представители ООН назвали топ-10 стран, в которых наиболее быстро сокращается популяция.

Все 10 крупнейших стран с наиболее быстро сокращающейся популяцией находятся в Восточной Европе. В черном списке оказалась Молдова, а также наши ближайшие соседи – Украина и Румыния. Помимо этого в топ вымирающих стран вошли Болгария, Латвия, Хорватия, Литва, Сербия, Польша и Венгрия. По данным ООН, к 2050 году население этих стран сократится на 15% и более. В Молдове население, по оценкам, сократится с 4 миллионов до 3,2 миллионов человек.

- Во многих посткоммунистических странах Центральной и Восточной Европы наблюдается серьезный демографический спад. И, более того, многие из них уже испытали массовое снижение численности населения за последние 25 лет. Это массовая потеря населения, беспрецедентная в мирные времена, - заявил ведущий исследователь Центра Витгенштейна, который анализирует динамику численности населения, Томас Соботка.

Снижение популяции специалисты объясняют тремя факторами - снижением уровня рождаемости, массовой миграцией и относительно высокой смертностью. Западные и южно-европейские страны пытаются компенсировать последствия низкой рождаемости привлечением большого количества мигрантов. В 2016 году рост населения Европы был в основном результатом приезда иммигрантов. Однако эксперты называют это решение проблемы политически токсичным.